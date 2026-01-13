Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Hemos llegado a Berlín”: la migración venezolana vista desde la infancia

El cuento de Fanuel Hanán Díaz lleva a sus lectores uno de los lugares más transitados por la diáspora venezolana en Colombia.

Micaela Chiliquinga
13 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Fanuel Hanán Díaz ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero en 2021.
Foto: Archivo particular de Panamericana

Entre la incertidumbre y la resistencia, la experiencia migrante venezolana ha encontrado en la cultura distintas maneras de manifestarse ante el mundo. Pero, ¿cómo se ve esta experiencia a través de los ojos de un niño? Esta pregunta fue planteada por el escritor Fanuel Hanán Díaz, quien vio en la literatura una oportunidad para arrojar luz sobre el recorrido que han realizado millones de sus compatriotas a lo largo de estos años, en los cuales el país fue sometido por el régimen de Nicolás Maduro.

