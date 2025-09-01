No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Herencias de violencia: la historia familiar que se convirtió en obra de teatro

Un crimen familiar en Moniquirá, apenas meses después de la Guerra de los Mil Días, inspira CostalaZiones, la obra escrita y dirigida por Carlos Alberto Pinzón. Se presentará del 4 al 13 de septiembre, en el Teatro Bernardo Romero Lozano, explorando cómo la historia nacional atraviesa la vida privada y la memoria familiar.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
01 de septiembre de 2025 - 09:00 p. m.
Carlos Alberto Pinzón (izq), director y escritor de "CostalaZiones", en escena.
Carlos Alberto Pinzón (izq), director y escritor de "CostalaZiones", en escena.
Foto: Cortesía Carlos Alberto Pinzón

Un niño de seis o siete años mira desde una esquina de Moniquirá cómo la violencia se cuela en la vida de su familia. Es el eco de un país fracturado tras la Guerra de los Mil Días, cuando liberales y conservadores no solo se enfrentaban en los campos de batalla, sino también en las cocinas y patios de las casas. Ese niño fue el abuelo de Carlos Alberto Pinzón, y el silencio que rodeó aquel episodio se transformó, décadas después, en la inspiración para una obra de teatro.

Pinzón, con más de cuarenta años de recorrido en las artes escénicas,...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más

