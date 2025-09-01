Herencias de violencia: la historia familiar que se convirtió en obra de teatro

Carlos Alberto Pinzón (izq), director y escritor de "CostalaZiones", en escena. Foto: Cortesía Carlos Alberto Pinzón

Un niño de seis o siete años mira desde una esquina de Moniquirá cómo la violencia se cuela en la vida de su familia. Es el eco de un país fracturado tras la Guerra de los Mil Días, cuando liberales y conservadores no solo se enfrentaban en los campos de batalla, sino también en las cocinas y patios de las casas. Ese niño fue el abuelo de Carlos Alberto Pinzón, y el silencio que rodeó aquel episodio se transformó, décadas después, en la inspiración para una obra de teatro.

Pinzón, con más de cuarenta años de recorrido en las artes escénicas,...