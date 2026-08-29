Hernando Gómez Buendía: una vida intentando entender al otro

Iustración de Hernando Gomez Buendía, quien es director y editor general de Razón Pública. Foto: Carlos Cortés

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Hay una idea que Hernando Gómez Buendía ha perseguido durante buena parte de su vida y es entender. Entender al otro y por qué actuamos como actuamos. “En mi vida ha habido una apuesta que le ha dado sentido: entender la condición humana”, me dijo durante esta conversación. Cuando le pedí escoger una obra para hablar de su vida, eligió unos versos de Antonio Machado:

“Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar”.

A partir de esos versos hablamos de la educación, la cultura, la política, la religión, la muerte y, sobre todo, el encuentro con los demás. Después de tantos años estudiando sociedades y tratando de comprenderlas, Gómez Buendía dice que “lo único que ha descubierto en la vida es el otro, la otredad”.

Hernando Gómez Buendía es filósofo, abogado, economista y sociólogo. Ha sido consultor internacional, dirigió informes sobre desarrollo humano, educación y el conflicto armado colombiano, ha escrito numerosos libros y artículos académicos y durante años ha sido columnista de prensa.

Hablamos entonces de qué significa hacerse cargo de lo que uno comprende. De por qué para él descubrir que existe otro “con hambre real” puede ser el comienzo de entender. De la educación, cuyo embate, dice, “es muy difícil resistir”. Y de la cultura como la posibilidad de ampliar la experiencia propia a través de las vidas ajenas.

Y hablamos de la muerte. De una experiencia que le dejó, como él mismo dice, “una conciencia de la finitud”.

Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y murió en Francia, en 1939. Los versos que escogió Hernando Gómez Buendía pertenecen a “Proverbios y cantares XXIX”, incluido en Campos de Castilla, y se convirtieron en algunos de los más reconocidos de su obra.

*Lo invitamos a escuchar todos los capítulos del pódcast de conversaciones y arte de El Espectador, El refugio de los tocados.