¿Por qué contar esta historia de “Holy Spider” en 2023?

No necesariamente quería contarlo en 2023. Traté de hacer que esto sucediera durante 15 años y una cadena de eventos llevó a que se retrasara muchas veces, debido a la naturaleza políticamente sensible del mismo; no fue un proyecto fácil de realizar. Finanzas, no es un proyecto fácil de rodar. Pero aparte de eso, sentí que no creía que tuviera que salir en un momento determinado. Pero sentí que esos temas de los que habla esta historia, la misoginia, el tipo de superposición de religión, la represión sexual y todo eso, esos no son los temas que se limitan al año 2000 o 2005. Son temas continuos en Irán. Entonces sentí que si lo hacía en 2023, sería igual de bueno.

¿Cuáles fueron los desafíos de retratar estos eventos?

Ha habido algunas conversaciones acerca de que nuestra película es muy violenta y en cierto modo glorifica la violencia y va en contra de su propio propósito, que es mostrar la violencia contra las mujeres o reprocharla. Y, sinceramente, es una conversación interesante porque, por un lado, me encantaría decir que hicimos la película para resaltar la violencia contra las mujeres, pero ese no es el caso. Hicimos la película para hacer la película. No somos activistas sociales. No me gustan mucho las películas cuyo tema es sobre los desafíos del aborto o el racismo o lo que sea. Esos son problemas reales. Por supuesto, hay que hablar de ellos. Pero tenemos políticos, tenemos periodistas, tenemos sociedad civil. Para mí, como cineasta, no creo que ese sea necesariamente mi trabajo. Así que esa no es realmente la razón por la que hicimos la película en primer lugar. Y luego, como cineasta, no creo que tenga la responsabilidad de mostrar cosas en las que la gente es sensible, ya sea violencia, sexo, religión, cualquier cosa de la que sea difícil hablar en la mesa. No creo que tenga la responsabilidad de ser extremadamente cuidadoso, en cierto modo creo que, como cineasta, es mucho más difícil para mí hacer escenas de diálogo, porque estoy pensando como una experiencia cinematográfica, estoy pensando la escena en la que alguien estrangula a alguien, sé exactamente lo que tengo que hacer. Tiene una dirección muy clara. Hablo con mis actores, los preparo técnicamente y pienso en la seguridad, y luego hago la escena. Pero las escenas donde la gente habla entre sí, que es como el 85 % de nuestro entretenimiento, las encuentro muy duras.

¿Qué le dice la respuesta pública a “Holy Spider”?

No lo sé, sinceramente, supongo, porque esta película ha tenido vida propia, en cierto modo. Hubo una primera oleada cuando la película se estrenó en Cannes, y fue en festivales. Era como si fuera una película violenta, es una película extraña, y a algunos les gustó, a otros no les gustó. Y navegamos a través de los mensajes políticos y todo eso. Algunos la vieron como una película negra. Luego fue la reacción violenta del Gobierno iraní lo que de repente la convirtió en un asunto mucho más grande de lo que realmente era. Y luego la gente comienza a notarlo de una manera más amplia. Y muchos iraníes fuera de Irán comenzaron a aceptarlo solo para joder al Gobierno iraní. Luego, por supuesto, la tercera ola fue cuando ocurrió todo este levantamiento en Irán y nuestra película tuvo algunas superposiciones en temas y temas con lo que está sucediendo. Luego puso la película en un contexto diferente. Así que es un poco difícil para mí porque estoy tratando de navegar por mí mismo. Me encanta pensar en la película como una película negra, pero, por otro lado, también sé que hay un contexto político y no estoy a cargo de él. No leo que a la gente le encante la película y la acepten universalmente. Creo que todavía es demasiado dura para mucha gente. Pero sí creo que se las ha arreglado para salir de su propia caja pequeña de arte y volverse relevante para mucha gente que normalmente no ve estas películas o las películas iraníes como tales.

Para usted, ¿qué era lo más importante a la hora de contar una historia real?

Esta no es una historia real. Esto está basado o inspirado, diría yo, en un caso real. Lo importante para nosotros era no contar esa historia, no volver a contar esa historia. Esta no es la historia de Saeed Hanaei, esta es nuestra interpretación o inspiración de la misma. Y en realidad era importante no ser un esclavo de esa historia, porque siento que el punto de esa historia, que era el tipo, Saeed Hanaei, no era tan emocionante para nosotros. Era una persona normal que mató a mucha gente. Si quisiéramos adherirnos a esa historia, habría sido esa película. Queríamos usar la historia para hablar de cosas más importantes. Para eso, nos tomamos algunas libertades con las cosas que nos inspiraron, el caso real. Y cuando sentimos que era útil para la historia y la película, nos desviamos de eso. Yo vengo de la literatura y en la literatura no se habla de la realidad de la misma manera. Creo que la definición de la realidad en las películas es realmente muy simple y limitada. Es como si siguieras el artículo de Wikipedia o no. Pero también hay 50 sombras de verdad en medio de eso.

¿Qué espera que el público se lleve de este largometraje?

Espero que tengan una experiencia de cómo se siente estar un poco indefenso como lo estaban estas mujeres, pero también no solo sobre las mujeres, también cómo se siente ser un tipo al que le han lavado el cerebro y piensa que está bien. Creo que el cine es fundamentalmente una máquina de empatía. Entras en los cuerpos de otras personas, llegas a percibir y sentir cómo es matar a otras personas. Creo que es una experiencia moralmente muy ambivalente, porque no vamos y decimos: “Oh, es un tipo malvado”, porque era un buen esposo, también era un buen padre. Y creo que tal vez esa ambivalencia moral es fascinante. Espero que la gente se permita experimentar eso.

¿Qué fue lo primero que llamó su atención en esta historia?

El escenario, realmente, porque la ciudad de Mashhad es un lugar tan específico, es como si el Vaticano se encontrara con Las Vegas. Es como una ciudad religiosa que se ha convertido en una gran atracción turística y en un centro. También es un área metropolitana importante, la segunda ciudad más grande de Irán, es un lugar industrial. Pero también es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes chiita y el Gobierno iraní, hacen todo lo posible para convertirlo en la joya de la corona de la nación, las mejores y más limpias calles y el mejor servicio y los mejores autobuses y lo que sea. Y el hecho de que todo esto estaba sucediendo, comenzando con la prostitución y el santuario más sagrado, eso se representa en la película, donde ves a estas chicas paradas casi en la puerta. Ya hay una gran contradicción moral y luego está el hecho de que en Irán nunca se castiga a los clientes, siempre son las trabajadoras sexuales y este tipo lo llevó al absurdo de alguna manera. La pregunta en estos casos siempre es por qué y si miras más allá de la ideología y la devoción, encuentro que su motivación pudo haber sido psicosexual.

¿Cómo encaja “Holy Spider” en el entorno político actual de Irán?

Bueno, el entorno actual en Irán cambia constantemente. Pero, por supuesto, esta es en gran medida una película sobre la violencia contra las mujeres en Irán. No solo contra las mujeres, sino particularmente contra las mujeres. Y algo así como la supresión sexual y la religión también se superponen. Y esos son temas muy presentes. El otro día, estaba leyendo noticias sobre algún tipo de envenenamiento en serie de colegialas en Irán con algún tipo de gas. No sé por qué realmente me dio escalofríos porque cuando hay una serie de este tipo de delitos que están dirigidos específicamente a las niñas, me recuerda a Saeed Hanaei, ese tipo de personalidad obsesionada, y estoy seguro de que quien haya hecho esto, en cierto modo, lo justifican en su propia cabeza con algún tipo de justificación superior. Pero, de hecho, siempre hay un elemento sexual en esto. Me dio una extraña sensación de déjà vu.