Hilos mágicos que tejen historias: una mirada a “El árbol que quería ir al mar”

Cuando tenía seis años, Amalia Mendoza Peña ayudó a ilustrar este libro de su padre, Rubén Mendoza. Foto: Cortesía

En julio de este año, se materializó en libro impreso la historia de un árbol que quería ir al mar y que se fue tejiendo a lo largo de seis años en un ritual hija y padre en busca del sueño, la imaginación y de alimentar la palabra. La idea inicial era que Amalia Mendoza, hija del cineasta Rubén Mendoza, llegara a la duermevela y luego se durmiera. Ella, entre animales de la selva y las ramas de árboles y flores, se quedaba despierta hasta el final de la historia escuchando y recreando el relato de una ceiba que después de cientos de años...