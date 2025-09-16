No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hilos mágicos que tejen historias: una mirada a “El árbol que quería ir al mar”

El árbol que quería ir al mar es un libro ilustrado del cineasta Rubén Mendoza, coescrito por Rubén Tabcharani, editado por Corónica Editorial, con dibujos de Amalia Mendoza Peña y traducido al kogui por Dujuan Chimunquero Limaco y Antonio Gil Escribano.

Natalia Barriga Gómez*
16 de septiembre de 2025 - 07:58 p. m.
Cuando tenía seis años, Amalia Mendoza Peña ayudó a ilustrar este libro de su padre, Rubén Mendoza.
Cuando tenía seis años, Amalia Mendoza Peña ayudó a ilustrar este libro de su padre, Rubén Mendoza.
Foto: Cortesía

En julio de este año, se materializó en libro impreso la historia de un árbol que quería ir al mar y que se fue tejiendo a lo largo de seis años en un ritual hija y padre en busca del sueño, la imaginación y de alimentar la palabra. La idea inicial era que Amalia Mendoza, hija del cineasta Rubén Mendoza, llegara a la duermevela y luego se durmiera. Ella, entre animales de la selva y las ramas de árboles y flores, se quedaba despierta hasta el final de la historia escuchando y recreando el relato de una ceiba que después de cientos de años...

Por Natalia Barriga Gómez*

Conoce más

Temas recomendados:

El árbol que quería ir al mar

Rubén Mendoza

Literatura infantil

Corónica Editorial

Sierra Nevada de Santa Marta

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar