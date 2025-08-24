No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Hip Hop al Parque 2025: disturbios dejaron decenas de policías heridos en Bogotá

12 auxiliares de Policía, cuatro policías y una gestora de Hip Hop al parque resultaron lesionados.

Redacción Cultura
25 de agosto de 2025 - 02:31 a. m.
Unidades de diálogo y gestores de convivencia acompañaron a los heridos y reforzaron la seguridad en el evento tras los incidentes de violencia registrados.
Unidades de diálogo y gestores de convivencia acompañaron a los heridos y reforzaron la seguridad en el evento tras los incidentes de violencia registrados.
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El segundo día de Hip Hop al Parque 2025, uno de los festivales gratuitos de Bogotá, se vio interrumpido a raíz de agresiones que pusieron en riesgo la seguridad de asistentes y autoridades en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Según se informó, hacia las 5:30 de la tarde un grupo de vendedores informales de licor rompió las vallas de seguridad ubicadas en la acera norte de la calle 63, con el propósito de ingresar al evento, pese a que el acceso al festival no tenía ningún costo. Ante la situación, agentes de la Policía intervinieron y detuvieron a varias personas que intentaban entrar por la fuerza.

Sin embargo, algunos asistentes que ya se encontraban al interior del parque arrojaron piedras y botellas contra los uniformados, lo que dejó como saldo 16 policías heridos, obligando a las autoridades a desplegar un operativo para contener los disturbios.

La Secretaría de Gobierno reportó que el equipo de Diálogo Social implementó un cordón de seguridad para proteger a los lesionados y trasladarlos a los puntos de atención médica más cercanos. Las unidades de la Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) se movilizaron hasta el lugar con el fin de recuperar el control y disipar las afectaciones.

El pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su rechazo frente a las agresiones y confirmó que 12 auxiliares de Policía, cuatro policías y una gestora de Hip Hop al parque resultaron lesionados. Y mencionó, además, el caso de una auxiliar de apenas 18 años que fue golpeada en la cabeza, lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico.

“Mientras Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los policías encargados de vigilar el evento”, escribió el alcalde, quien además aseguró que se tomarán medidas para evitar la repetición de hechos similares.

Además, las autoridades reportaron que fueron incautadas alrededor de 400 armas blancas. Con este reporte y los disturbios registrados, se reabrió el debate sobre los mecanismos de seguridad y el manejo del espacio público en eventos masivos que se están llevando a cabo en la capital.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

Cultura

Hip hop al parque

Festivales al parque

Disturbios en Bogotá

Bogotá

Seguridad en festivales

Seguridad

Qué pasó en Hip Hop al Parque

Policía

Policía de Bogotá

Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán

 

HF(32718)Hace 6 minutos
Qué vaina tan jodida, la falta de cultura ciudadana, queremos hacer lo que nos plazca pasando por encima de quien sea. En muchos lugares se observan comportamientos inadecuados de las personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. En la ciclovía, en los buses, en los escenarios deportivos y recreativos.
ANDRES ALARCON CORREDOR(36588)Hace 36 minutos
Puede que bogota ponga los recursos entonces quitarlos? NO, organicen bien el evento, conozca la idiosincracia de los participante, eviten la venta de licores, que se eduque para que la venta ilegal no se pueda realizar, que se hable con ellos. No solo es Bogota pone los recursos y que todo se maneje solo. Si el problema fueron unos "desadaptados" cual es la solucion, judicializarlos o reformarlos verdaderamente? Demosle PERTENENCIA de esta ciuidad a todos nuestros jovenes.
Carlos (63194)Hace 1 hora
No vuelvan a hacer ese tipo de conciertos, si los animales que van a eso no saben comportarse, no se vuelve a abrir y listo, problema resuelto, que los animales se vayan a matar a otro lado.
Rafael Arbelaez(12320)Hace 1 hora
Pero no nos preocupemos, que el alcalde tomará medidas, así el próximo evento tendrá mas heridos y disturbios. Siempre buscando la calentura en las sábanas.
edwinhuer77(4ml1v)Hace 4 horas
La falta de seguridad y la falta de educación ciudadana son las causas de esto. Una y otra deben ir de la mano. Seguridad y educación.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar