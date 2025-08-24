Hip Hop al Parque 2025: disturbios dejaron decenas de policías heridos en Bogotá

Unidades de diálogo y gestores de convivencia acompañaron a los heridos y reforzaron la seguridad en el evento tras los incidentes de violencia registrados. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El segundo día de Hip Hop al Parque 2025, uno de los festivales gratuitos de Bogotá, se vio interrumpido a raíz de agresiones que pusieron en riesgo la seguridad de asistentes y autoridades en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Según se informó, hacia las 5:30 de la tarde un grupo de vendedores informales de licor rompió las vallas de seguridad ubicadas en la acera norte de la calle 63, con el propósito de ingresar al evento, pese a que el acceso al festival no tenía ningún costo. Ante la situación, agentes de la Policía intervinieron y detuvieron a varias personas que intentaban entrar por la fuerza.

Sin embargo, algunos asistentes que ya se encontraban al interior del parque arrojaron piedras y botellas contra los uniformados, lo que dejó como saldo 16 policías heridos, obligando a las autoridades a desplegar un operativo para contener los disturbios.

La Secretaría de Gobierno reportó que el equipo de Diálogo Social implementó un cordón de seguridad para proteger a los lesionados y trasladarlos a los puntos de atención médica más cercanos. Las unidades de la Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) se movilizaron hasta el lugar con el fin de recuperar el control y disipar las afectaciones.

El pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su rechazo frente a las agresiones y confirmó que 12 auxiliares de Policía, cuatro policías y una gestora de Hip Hop al parque resultaron lesionados. Y mencionó, además, el caso de una auxiliar de apenas 18 años que fue golpeada en la cabeza, lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico.

“Mientras Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los policías encargados de vigilar el evento”, escribió el alcalde, quien además aseguró que se tomarán medidas para evitar la repetición de hechos similares.

Además, las autoridades reportaron que fueron incautadas alrededor de 400 armas blancas. Con este reporte y los disturbios registrados, se reabrió el debate sobre los mecanismos de seguridad y el manejo del espacio público en eventos masivos que se están llevando a cabo en la capital.