La filosofía olvidada del holocausto nuclear 

El 80.° aniversario de las bombas nucleares que estallaron en Japón presenta la oportunidad de revisitar las posturas de algunos filósofos del siglo XX que vieron cómo la humanidad se acercaba a la creación de su propio apocalipsis. 

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
08 de agosto de 2025 - 02:15 p. m.
Karl Jaspers, Albert Camus y Hannah Arendt fueron algunos de los que se pronunciaron sobre los bombardeos en Japón en 1945.
Karl Jaspers, Albert Camus y Hannah Arendt fueron algunos de los que se pronunciaron sobre los bombardeos en Japón en 1945.
Foto: Diana Camacho

Agosto de 1945. Hiroshima y Nagasaki reducidas a cenizas. Cuerpos que se volvieron sombras, manchas en el piso donde alguna vez pulsó la vida. Y mientras se contaban los muertos y los vidrios rotos, el resto del mundo quedó con una nueva realidad en las manos.

Han pasado 80 años desde que “Little Boy” y “Fat Man” cobraron la vida de más de 200.000 personas en Japón. Fue en ese panorama que el pensamiento filosófico tuvo que enfrentarse a un nuevo desafío. La materialización de nuestro suicidio colectivo resonó directamente con un...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

