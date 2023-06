Historia de la literatura: “El amante”

Marguerite Duras nació en Saigón, Vietnam, y además de escritora fue directora de cine. / AP Foto: AP

“Los chinos, incluso los no muy ricos, tienen amantes. Las esposas lo saben. Así están tranquilas: cuando tienen mujeres afuera siempre vuelven a casa”. - Marguerite Duras

El amante (1984) es una novela de amores prohibidos. Una joven adolescente de tan solo 15 años, de origen francés, que vive en la Indochina francesa en 1929, se convierte en la amante de un hombre chino mayor que ella. La francesa Marguerite Duras (1914-1996) ganó el Premio Goncourt por esta novela, que se convirtió en un éxito en ventas desde el momento de su publicación. Ha sido traducida a varios idiomas y llevada al cine en 1991 bajo la dirección de Jean-Jackes Anneau. Además, se trata de una de las novelas que, como afirma Enrique Ortiz Aguirre al referirse a un grupo de novelas de corte experimental, “rompe con la novelística tradicional y promueve cierto fluir de conciencia con la pretensión de reflejar el caos de la vida moderna, la reproducción de diálogos sustanciales, el perspectivismo, una trama argumental que se reduce y un papel activo por parte del lector (…), Marguerite Duras y su estilo certero articulado desde la concisión (como El amante)” (Breve historia de la literatura universal, E.Book).

Marguerite Germaine Marie Donnadieu, más conocida como Marguerite Duras, nació en Gia Dinh, Vietnam, el 4 de abril de 1914 cuando su madre francesa vivía en Indochina. En 1932 se trasladó a París, pero las experiencias del sudoeste asiático marcaron gran parte de su producción literaria. Estudió derecho, matemáticas y ciencia política. Fue parte de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual fue deportada a Alemania. Empezó a publicar novelas en 1943, aunque su fama se disparó con la aparición de Un dique contra el Pacífico (1950). Siguió muy activa en la escritura de guiones cinematográficos, obras de teatro y novelas. A los 70 años publicó El amante, que, según ella, es una novela semiautobiográfica. Murió en París el 3 de marzo de 1996.

La novela está narrada desde una primera persona que evoca un yo nostálgico: “Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo. La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa, me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud”. Inicia con una reflexión sobre la belleza, el paso de los años y sigue con el relato de cuando tenía 15 años y medio. En aquella época vivía con su madre y dos hermanos mayores, y estudiaba interna en una pensión estatal en Saigón que se enfocaba en las matemáticas. Sin embargo, la protagonista cuenta que, en realidad, quería ser escritora.

Un día, en un ferri conoce a un hombre chino, banquero, 12 años mayor que ella, muy rico y de una familia prestante. Él la lleva en su carro elegante y después la espera a la salida del colegio. Así se embarcan en una relación compleja en la que el hombre se enamora locamente de la niña. No obstante, jamás lo dejarán casarse con una mujer pobre, blanca y extranjera, ya que las uniones entre europeos y asiáticos en la Indochina colonial (hoy Vietnam) de 1929 eran prohibidas, más aún, penalizadas. El relato presenta tintes eróticos, da cuenta de la formación sexual de la protagonista y es explícita al mostrar una unión sexual entre una niña y un adulto. Asimismo, dialoga con la relación de la niña con su madre, una mujer que sufre de depresiones y que ve en el hombre chino una buena posibilidad económica. De hecho, llega a insinuarle a su hija que le pida dinero a cambio de las relaciones sexuales. Además, la madre tiene problemas constantes con el hermano mayor, que es muy violento. La niña, a pesar de su edad, quiere alejarse de las condiciones que le imponen tanto la sociedad como su madre.

Se trata de una prosa sutil, melancólica, que alterna con un pasado y un presente que la narradora recuerda como indispensable: “Para ella, la niña, esta ‘cita de reencuentro’, en ese lugar de la ciudad, había quedado siempre como el inicio de su historia, aquel por el cual se había convertido en los amantes de los libros que había escrito”. Deja constancia de las experiencias vitales en el cuerpo: “(…) mi rostro emprendió un camino imprevisto, ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos unos a uno… He conservado aquel rostro nuevo. Ha sido mi rostro. Ha envejecido más por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada”.

Es pues una novela de amor, un retrato sociológico y una confidencia íntima. La temática se centra en la transgresión social y cultural de la época en las relaciones familiares, ya que la relación de la narradora con la madre tiene casi la misma importancia de la del chino con la niña. Al mismo tiempo, la obra es un documento sociohistórico que recuerda la tensión entre los colonos franceses y los indochinos del sur. “Podría escuchar 100 veces tus historias de China… Ella le coge las manos y las apoya en su propia cara, las besa. Le pide que le cuente. El chino cuenta, con los ojos fijos solo en ella, la pequeña blanche, una historia de la china imperial”.