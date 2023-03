Historia de la literatura: “El cuaderno dorado”

“El arte es el espejo de nuestros ideales traicionados”, decía Doris Lessing. Foto: Getty Images - David Levenson

“A veces las mujeres me desagradan; me desagradan por la capacidad que tenemos para no pensar en nada cuando nos conviene. Por ejemplo, decidimos no pensar cuando intentamos alcanzar la felicidad” (Doris Lessing).

El cuaderno dorado, de la inglesa Doris Lessing (1919-2013) se convirtió, desde su publicación en 1962, en un ícono del feminismo y en un texto con el cual se identifican millones de mujeres, porque como afirma Stefan Bollmann en Women who write are dangerous: “Lectoras alrededor del mundo encontraron en este texto una delineación auténtica de sus propias experiencias, y se reconocieron en la protagonista, Ana Wulf, desilusionada de los hombres, sintiéndose cada vez más insegura de sus creencias políticas y sufriendo del “bloqueo del escritor” (Abbeville Press Publishers, 2018, p. 152. Trad. libre).

Doris Lessing (Doris May Tayler, su nombre de soltera) nació en Kermanshah, Irán, el 22 de octubre de 1919 cuando su padre era parte del ejército británico. Luego la familia se trasladó a Persia, después a Rhodesia (hoy Zimbabwe), donde pasó gran parte de su infancia en una granja de su padre. Estuvo en algunas escuelas de Rhodesia, pero a los 14 años dejó de recibir educación formal. Se fue de su casa paterna en 1937 y se casó con Frank Charles Wisdom, con quien tuvo dos hijos. Fue un matrimonio que duró pocos años. Por esa época se acercó a los movimientos comunistas en África y se casó con uno de los líderes del partido comunista, Gottfried Lessing, en 1945, aunque también se divorció de él en 1949. Por aquella época ya publicaba cuentos y poemas en diversos periódicos de Rhodesia. Después, en 1949, se trasladó a Londres. En 1950 publicó la primera obra que tuvo una buena crítica. Siguió publicando novelas de corte autobiográfico, otras que rememoran los conflictos de África, algunas de tinte político que se identifican con su militancia en el comunismo, unas que atacan el colonialismo y muchas con la mirada del feminismo. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2007. Murió el 17 de noviembre de 2013.

El eje central de la trama de El cuaderno dorado gira alrededor de las angustias de la protagonista, Ana Wulf, una escritora en la treintena que anteriormente había militado en el partido comunista, divorciada y madre de una hija. Para sobrellevar el bloqueo creativo decide llevar una serie de cuadernos con el fin de dejar registro de sus emociones, sus vivencias, sus pensamientos y sus angustias. Divide los cuadernos en colores: el negro es el recuento de su vida como escritora, en el rojo plasma sus ideas políticas y la manera como han cambiado en el tiempo, en el amarillo registra sus vivencias personales, sus emociones y pasiones íntimas, el azul es el que contiene lo cotidiano y, por último, el quinto, el dorado, en el que escribe lo que ella misma llama “los cabos sueltos”, los episodios inconclusos, ambiguos y críticos que le darán la clave para superar el bloqueo del que es víctima y para sanar una serie de heridas del pasado.

La narración de los cuadernos está encuadrada en un aparte llamado Mujeres libres, que funciona como novela marco, dividida en cinco secciones que corresponden a los cuadernos. Ana dialoga con otra mujer, Molly, también divorciada, con el esposo de esta, Richard, y con el hijo, Tommy, que le sirven a la narradora para presentar diversas facetas de la sociedad del momento. También interviene su hija Janet y varios otros personajes a través de los cuales rezuman sus ideas feministas y su crítica por la condición de la mujer: “El alma humana en una cocina o, si quieres, en una cama doble, es ya muy complicada. No entendemos nada acerca de ella. Y, sin embargo, ¿te preocupa no entender el alma humana en plena revolución mundial?”.

Así, en este texto complejo, fragmentado y muy sentido encontramos posturas políticas: “La diferencia entre un rojo en Europa y un rojo en América es que en Europa el rojo es comunista, mientras que en América es alguien que no se ha atrevido nunca a sacar la tarjeta del partido, bien sea por cautela o por cobardía. En Europa tenéis comunistas y compañeros de viaje. En América tenemos comunistas y exrojos”; reflexiones sobre el arte: “El arte es el espejo de nuestros ideales traicionados”; interpretaciones de la sexualidad, “para las mujeres como yo la integridad no consiste en ser casta ni fiel, ni nada de esos anticuados conceptos. La integridad es tener un orgasmo, tener algo sobre lo que no ejercemos ningún control”; preocupaciones sobre la sociedad: “Dentro de este país, Inglaterra, la clase media no posee ningún conocimiento sobre la vida de la gente obrera, y viceversa; reportajes, artículos y novelas son vendidos de un lado a otro de la frontera, se leen como si se investigara acerca de tribus salvajes”.

En suma, la prosa de Lessing resalta con minucia las emociones humanas y las inseguridades de las que son víctimas las mujeres en un mundo tradicionalmente patriarcal. Es un retrato de la influencia que puede ejercer en los individuos una sociedad destructiva. Está fuertemente influida por las posturas sicológicas de Carl Jung, en especial en lo referente a su concepto de “individuación” o concientización de las crisis emocionales de las personas; cada persona es diferente, cada individuo cuenta con un destino particular y por eso debe luchar por alcanzar la libertad para encontrar ese destino.