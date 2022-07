Historia de la literatura: “El libro del desasosiego”

El poeta, escritor y filósofo portugués fue uno de los fundadores de la revista "Orpheu", la cual dio su nombre al movimiento Generación de Orpheu. / Getty Images Foto: ©APIC - Apic

“Los niños saben que las muñecas no son reales y las tratan como reales, hasta llorar por ellas y disgustarse cuando se rompen. El arte de los niños es irrealizar. ¡Bendita esa edad equivocada de la vida, cuando se niega el amor porque no existe el sexo, cuando se niega la realidad por jugar, considerando reales las cosas que no lo son!”- Fernando Pessoa.

La obra como texto unificado fue publicada después de la muerte del autor, pero la empezó a escribir desde 1913. Está formada por entradas de un diario íntimo, por aforismos y reflexiones sobre asuntos cotidianos, pero también por divagaciones filosóficas. Ese conjunto de escritos fragmentados son un retrato de la Lisboa del momento, pero además son una manera de entender al autor y su literatura. En maravillosa edición del Libro del desasosiego, de Pre-Textos, que hizo el profesor Jerónimo Pizarro, dice Antonio Sáez Delgado: “El Libro del desasosiego, se ha dicho muchas veces, es una obra que escapa a los cánones y los moldes genéricos tradicionales, un libro construido a través de la acumulación de fragmentos y al que su autor nunca llegó a dar forma definitiva -ni siquiera aproximada-, con un ciclo de escritura (dividido en dos fases) muy amplio y que sigue de cerca, a veces como una radiografía silenciosa, la evolución estética del autor real de la obra, Fernando Pessoa, y la de los dos autores ficticios que merodean por sus páginas, los semiheterónimos Vicente Guedes y Bernardo Soares” (Prólogo, p. 9).