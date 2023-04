“Historia de una oveja” regresa al Teatro Petra

En la obra actúan Juanita Cetina, Marcela Valencia, Fabio Rubiano, Julián Román y Derly Deira. Foto: Mariana Reyes

La obra protagonizada por Marcela Valencia y Julián Román, y dirigida por Fabio Rubiano regresa a las tablas del Teatro Petra para contar la historia de la oveja Berenée en un relato teatral que habla sobre migración y desplazamiento. Marcela Valencia, Julián Román y Juanita Cetina interpretan los personajes que protagonizan la obra: Berenée, una oveja inocente e ingenua; Alí, el eterno migrante; y la niña Tránsito, la guía de la “familia” en este viaje.

Rubiano cuenta que el origen de esta historia surgió a partir de una pregunta que se hizo mientras viajaba en Transmilenio, en el cual una oveja también hacía parte de los pasajeros. “Me pregunté ¿Qué hace esa oveja ahí? ¿Por qué no está en el campo, en una finca? Simple: forma parte del conjunto de desplazados del país, ellos no solo cargan con su vida, sino con la vida de los demás, como en este caso, a través de estos seres que también sienten: los animales”, dice en un comunicado de prensa.

La ingenuidad de esta oveja, de acuerdo con el director, se encuentra en su punto de vista desde el cual aprecia lo que sucede a su alrededor de forma diferente a la que permea a quienes están a su lado.

“Historia de una oveja nos interesa y nos sale del alma porque somos el país con el mayor número de desplazados en el mundo. Aunque en la obra no se dice la palabra desplazados, ni se hacen referentes a denuncia porque no es un noticiero, ni un periódico, queremos dar esa visión que puede ser ambigua, como la de la oveja que ve todo positivo a pesar de lo doloroso de la situación. Además, como es característico del Teatro Petra el humor se hace presente, pero no el evidente o directo, sino aquel que se genera a partir del contraste y lo absurdo de las situaciones. Una obra que a pesar de la rudeza de la historia, la manera en que la Oveja Berenée ve la realidad provoca risas en el público; risas contradictorias y ambiguas” concluye Rubiano.

