HJCK: su archivo sonoro estará disponible en RTVC

Señal Memoria ha restaurado y digitalizado más de 10 mil documentos sonoros de la HJCK. Foto: HJCK

Más de 10 mil documentos de la emisora HJCK, considerados patrimonio cultural y sonoro de Colombia, estarán disponibles para consulta pública gracias al Sistema de Medios Públicos RTVC. El material, que incluye entrevistas, crónicas, reportajes y registros de eventos, ha sido restaurado, conservado y digitalizado por Señal Memoria.

La HJCK, fundada en 1950 por Álvaro Castaño Castillo y su esposa, Gloria Valencia de Castaño, fue la primera emisora cultural privada del país. Durante décadas transmitió conversaciones con escritores, músicos, cineastas y figuras del arte, entre ellos Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Marta Traba. Su enfoque la convirtió en un referente de la radio cultural latinoamericana.

En 2005 la emisora salió del dial en FM, y en 2015 migró a un formato digital dentro de una cadena privada. El 30 de julio de 2023 cesó sus operaciones, pero dejó como legado su archivo sonoro. En 2013, Castaño Castillo había entregado este acervo a RTVC mediante un contrato de concesión de licencia, garantizando su preservación y futura difusión.

RTVC emitirá el archivo de la HJCK a través de la señal TDT (canal 8) y en la plataforma web de Radio Nacional de Colombia. El objetivo es ampliar el acceso a este patrimonio y fortalecer la memoria cultural del país. El material incluye voces y testimonios de poetas, actores, directores, músicos y escritores que marcaron la vida artística colombiana e internacional.

La digitalización del archivo sonoro de la HJCK representa una oportunidad para que nuevas generaciones accedan a los contenidos que, en tiempos pasados, solo podían escucharse en emisiones radiales.

Entre las iniciativas culturales recientes de RTVC se encuentran, además, la alianza con el Centro Nacional de las Artes, la transmisión del Festival Internacional de Poesía de Medellín, la organización de los Conciertos de la Esperanza y la coproducción del documental Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América. También produce Verso a Verso, el único programa de poesía en televisión nacional.