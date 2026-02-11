La hoja de coca como puente entre culturas

La hoja de coca es parte fundamental de la vida comunitaria de diversos pueblos indígenas en Colombia.

Pocas plantas han estado rodeadas de tanta controversia como la coca. Durante décadas, esta hoja ha cargado con los estigmas impuestos por la guerra contra las drogas. Sin embargo, su historia no siempre ha sido sinónimo de disputa. Por el contrario, para varias comunidades, esta hoja está vinculada con la palabra y el diálogo.

Si bien la distinción entre coca y cocaína se ha abordado en numerosos debates públicos, la vinculación inmediata entre la planta y la sustancia ilícita parece estar lejos de desaparecer. En “La hoja que une”, un...