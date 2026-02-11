Logo El Espectador
El Magazín Cultural
La hoja de coca como puente entre culturas

A partir de tres libros, este proyecto editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Caro y Cuervo busca desestigmatizar la coca y reivindicar su rol en las comunidades indígenas.

Micaela Chiliquinga
11 de febrero de 2026 - 11:08 p. m.
La hoja de coca es parte fundamental de la vida comunitaria de diversos pueblos indígenas en Colombia.
Pocas plantas han estado rodeadas de tanta controversia como la coca. Durante décadas, esta hoja ha cargado con los estigmas impuestos por la guerra contra las drogas. Sin embargo, su historia no siempre ha sido sinónimo de disputa. Por el contrario, para varias comunidades, esta hoja está vinculada con la palabra y el diálogo.

Si bien la distinción entre coca y cocaína se ha abordado en numerosos debates públicos, la vinculación inmediata entre la planta y la sustancia ilícita parece estar lejos de desaparecer. En “La hoja que une”, un...

Por Micaela Chiliquinga

