“Hola Frida”: así hicieron la primera película animada sobre esta artista mexicana

Foto: Cinetopia Colombia
Hoy, 14 de agosto, llega a los cines de Colombia “Hola Frida”, la primera película animada dedicada a la infancia de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas mundialmente.
La cinta, dirigida por los franceses Karine Vézina y André Kadi, promete acercar a los más pequeños al mundo imaginativo de la pintora a través de una propuesta visual que transforma el dolor en creatividad y fantasía. En entrevista para El Espectador, la ilustradora mexicana Cara Carmina reveló los detalles de este proyecto.
“Yo empecé dibujando a...
Por Norma Elizabeth Pinzón Ávila
Periodista digital, comunicadora social y community manager. Especialista en Periodismo y narrativas digitales de la Universidad Sergio Arboleda.elizapinzonxnpinzon@elespectador.com
