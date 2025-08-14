No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Hola Frida”: así hicieron la primera película animada sobre esta artista mexicana

Esta cinta sobre la infancia de Frida Kahlo, se estrena este jueves 14 de agosto en Latinoamérica. Cara Carmina, ilustradora mexicana, reveló el proceso creativo detrás de esta obra visual.

Norma Elizabeth Pinzón Ávila
Norma Elizabeth Pinzón Ávila
14 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
Foto: Cinetopia Colombia

Hoy, 14 de agosto, llega a los cines de Colombia “Hola Frida”, la primera película animada dedicada a la infancia de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas mundialmente.

La cinta, dirigida por los franceses Karine Vézina y André Kadi, promete acercar a los más pequeños al mundo imaginativo de la pintora a través de una propuesta visual que transforma el dolor en creatividad y fantasía. En entrevista para El Espectador, la ilustradora mexicana Cara Carmina reveló los detalles de este proyecto.

“Yo empecé dibujando a...

Norma Elizabeth Pinzón Ávila

Periodista digital, comunicadora social y community manager. Especialista en Periodismo y narrativas digitales de la Universidad Sergio Arboleda.elizapinzonxnpinzon@elespectador.com
