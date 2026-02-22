Liliana Angulo Cortés, la mujer de la lucha incansable por la reivindicación del arte afro

Liliana Angulo Cortés no solo se destacó por su trabajo en la gestión cultural, sino también como artista.
Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
En la noche del 21 de febrero se confirmó el fallecimiento de Astrid Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia. Según relataron sus familiares, murió “tranquila” y “sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía”, después de meses de estar luchando contra una enfermedad.
La noticia despertó reacciones de muchos integrantes del sector cultural para quienes el trabajo de Angulo había sido indispensable en el desarrollo de debates sobre decolonialidad y antirracismo en espacios artísticos. Ella fue...
Por Santiago Gómez Cubillos
Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
