José y Gisel Xtravaganza, líderes de este colectivo LGBT+ de Nueva York, hablaron para El Espectador sobre cómo utilizan la danza y la moda para luchar contra la discriminación.

La danza y, en general, el arte han sido corrientes en las que la esencia del ser es lo que importa. La danza o simplemente bailar es un acto inclusivo. En este caso, House of Xtravaganza mezcla la danza y la moda para enviar un mensaje al mundo: “Todos somos humanos”. Este colectivo se ha encargado de que el arte sea utilizado como una herramienta para que cualquiera se exprese como le plazca, siempre y cuando haya un mensaje positivo y lleno de amor.

Se tiene la idea de que el latino o el afro son más folclóricos o tienen una facilidad para bailar. Para José y Gisele Xtravaganza estas diferencias raciales no existen, pues su danza se creó para que esa línea divisoria entre negro y blanco desapareciera, y así cualquiera, desde un bailarín profesional de ballet clásico, uno de salsa y hasta quien solo baila y canta en la ducha, se encuentren sobre las mismas tablas y compartan el clímax que genera el voguing.

El vogue es la danza insignia de la comunidad LGBT+. Vogue, o voguing, es una estructura artística de house dance originada en la década de 1980 que evolucionó a partir de la cultura ball de Harlem en la década de 1960. Se popularizó cuando apareció en la canción y el video de Madonna Vogue y cuando se exhibió en el documental Paris Is Burning.

La moda es indispensable para esta familia. “La ropa que tú usas tiene un mensaje. Si eres frágil te vistes frágil. Si eres feliz usas ropa de colores”, comentó Gisele. La moda es un acto político y para ellos un acto activista, ya que por medio de sus trajes llamativos plasman palabras o frases que permiten que quien esté observando entienda el mensaje que la comunidad LGTB+ quiere expresar.

El pasado miércoles 17 de junio, José y Gisele Xtravaganza realizaron un encuentro virtual, por medio de la Embajada de Estados Unidos, con diferentes organizaciones LGBT+ colombianas. Para ellos, encontrarse con sus pares de esta esquina del continente se convirtió en una excusa para enviar un mensaje: “La comunidad LGBT+ colombiana debe saber que somos hermanos y que no están solos en esta lucha que a todos nos afecta”, mencionaron el padre y la madre de Xtravaganza. Pese a que por cuenta de la crisis generada por la COVID-19 los creadores de House of Xtravaganza tuvieron que aplazar su visita al país, tienen claro que los colectivos del orgullo LGBT+ han demostrado interés en aplicar sus iniciativas de la danza y la moda en un país donde se hace necesario el arte para transgredir esos escenarios de discriminación e intolerancia.

El amor y el respeto fueron palabras que aparecieron una y otra vez en la entrevista. “Si tú te cortas, sangras al igual que yo. Si un católico se corta, también va a sangrar igual a nosotros. Esto muchas personas aún no lo comprenden”, dijo José Xtravaganza. A escala global, las diferentes religiones han sido cómplices de la discriminación y, en muchos casos, los prejuicios conducen a acciones violentas contra una persona por su condición sexual. Según los Xtravaganza, no debería existir ese tipo de atropellos simplemente porque no son como los demás. “Tampoco debería afectar si eres gay y perteneces a una religión. La sexualidad y la religión no están ligadas, pero eso tampoco significa que no se les permita unirlas”.

Este domingo, 28 de junio, se celebrará en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo Gay, pero por cuenta de la pandemia, House of Xtravaganza se sumará a la fiesta por medio de las redes sociales. Aunque los padres de este colectivo añoren encontrarse con sus hermanos y abrazarse, aprovecharán el alcance de internet para que su mensaje llegue a más rincones del mundo, en especial a aquellos en los que se necesita una voz de apoyo.

