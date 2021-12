Hugo Candelario: “Nunca dejé de sentir nostalgia por Guapi y el Pacífico”

Hugo Candelario, director del Grupo Bahía, quien nació en Guapi, Cauca. Foto: Cortesía: Ibagué Festival 2021

La canción es sobre una fiesta muy familiar y, además, muy católica o tradicional. Pensando en quién o en qué compuso “Esta Navidad”

Últimamente, muchas de las melodías que he publicado en canciones se me presentan en sueños: estoy dormido y me alcanzo a despertar para grabarlas y, después, estructurarlas. Esta fue así: me desperté y, con la guitarra, comencé a dejarme guiar por esa melodía que había soñado. Lo que concluí es que me transportaba a la Navidad, pero lo dudé un poco porque Grupo Bahía ya tiene un tema llamado “Vientos de noche buena”, aunque es instrumental. Después me decidí y compuse la primera estrofa, el coro y algunos pregones. Comenzando noviembre quise que nos metiéramos en el “corre corre” de grabarla porque, además, Bahía estaba en esta tónica desde que comenzó la pandemia: hemos lanzado canciones que motiven y den esperanza. Yo vengo de una región muy tradicional y católica, entonces hay una devoción a la religión, pero la canción transmite más el sentimiento nostálgico y alegre que produce la Navidad. Esa comunión la tuve muy en cuenta: la luz y la bienvenida del Niño Dios es muy latinoamericano, pero, además, muy del Pacífico, una zona que, por supuesto, es la protagonista en este tema, pero también el son cubano. Melódicamente, tiene sonidos pacíficos, andinos y caribes. No la quise encasillar, la dejé fluir.