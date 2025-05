“HUM II”, la galardonada instalación sonora de Hajra Waheed, llegó a FRAGMENTOS

Así se vio la primera versión de esta instalación en el museo Portikus, Fráncfort, en el 2020. Foto: Diana Pfammatter/Cortesía

FRAGMENTOS, Espacio de Arte y Memoria abrió este fin de semana su primera exposición al público. Se trata de HUM II, una instalación sonora multicanal de la artista canadiense Hajra Waheed. La muestra fue organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Museo Nacional de Colombia, FRAGMENTOS y la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Galería Mor Charpentier.

Originalmente comisionada para la 15ª Bienal de Sharjah (2023), HUM II llega por primera vez a Colombia e inaugura la presentación de obras de arte en los muros coloniales y jardines de Fragmentos, tras un proceso de conservación y habilitación patrimonial del lugar. La pieza propone una experiencia auditiva en un formato de 32 canales al aire libre. Los visitantes ahora pueden recorrer todos los espacios del contramonumento, incluso los salones interiores, para entregarse a la escucha de esta obra de 30 minutos y 51 segundos de duración.

La instalación está compuesta exclusivamente por voces femeninas que tararean siete canciones emblemáticas de movimientos sociales, luchas anticoloniales y manifestaciones políticas en América, Asia y África. Las canciones incluidas en HUM II son: Into the New World (Corea del Sur), Tarweedeh Shmaali y Ya Taali’een ‘ala el-Jaba (Palestina), Baraye (Irán), Un violador en tu camino (Chile), una canción katajjaq sin título de las inuit de Canadá, y Baal Bhimacha Palana, de mujeres dalit en la India. Muchas de estas piezas han sido suprimidas o prohibidas, pero siguen siendo cantadas y transmitidas por mujeres a nuevas generaciones.

El origen de HUM II, la nueva exposición de FRAGMENTOS

Hajra Waheed, nacida en Canadá en 1980 y residente entre Montreal y Yogyakarta, ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo multidisciplinario en torno a la vigilancia, el poder, el desplazamiento y los legados del colonialismo. Ha participado en exposiciones en instituciones como el Centre Pompidou (París), el Museo Británico (Londres), el MOMA (Nueva York), y la 57ª Bienal de Venecia. En 2023 fue galardonada con el Premio de la Bienal de Sharjah.

El título de la obra viene de la palabra “nosotros” en urdu, un idioma hablado sobre todo en Pakistán e India. La idea viene de un interés de la artista canadiense en imaginar un mundo sin fronteras de ningún tipo. El enfoque de Waheed propone, por el contrario, una visión radical de una humanidad compartida, unida como especie más que como ideología.

HUM II es la continuación de HUM, obra creada en 2020 e inspirada por las marchas estudiantiles en Pakistán contra los recortes a la educación y la violencia de género que fue duramente reprimida por el gobierno. Esta primera parte se ha presentado en escenarios internacionales como la Bienal de Lahore, Portikus (Fráncfort) y CAM St. Louis.

La inauguración de HUM II tuvo lugar el sábado 24 de mayo y estuvo acompañada por un conversatorio con la artista. Los interesados pueden visitar esta muestra sin ningún costo en la sede del museo (Cra. 7 #6b-30). Los horarios van de martes a domingo entre 9:00 a. m. y 5:00 p. m.