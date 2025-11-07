Logo El Espectador
Humberto Murcia Ballén, el magistrado que fingió su muerte para sobrevivir la toma al Palacio de Justicia

A propósito de los 40 años del enfrentamiento entre el M-19 y la Fuerza Pública en el centro de Bogotá, recordamos la historia de uno de los hombres que logró salir de allí con vida.

Jairo Valderrama* / Especial para El Espectador
07 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
Durante la Toma al Palacio de Justicia, Murcia Ballén fue testigo del asesinato de algunos de sus colegas magistrados como Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz.
Foto: Mauricio Alvarado

Fingir su propia muerte fue, entonces, el único recurso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Humberto Murcia Ballén, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando el grupo guerrillero M-19 se tomó por las armas el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá. Solo esa era la manera de burlar a los esclavos de la violencia.

El doctor Murcia Ballén completaba ese año su periodo de la magistratura y se preparaba para contar con su jubilación desde el mismo 6 de noviembre, motivo por el cual esperaba esa mañana al doctor...

