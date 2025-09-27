Humor, feminismo y vulnerabilidad: la herencia de Nora Ephron

Además de destacar en la literatura, Nora Ephron dirigió películas ampliamente reconocidas como "Tienes un email" (1998), "Cuando Harry encontró a Sally" (1989) y "Julie & Julia" (2009). Foto: Getty Images - Stephen Lovekin

Nora Ephron (Nueva York, 1941-2012), estudió periodismo y trabajó en el New York Post, durante una época en la que no era común que las mujeres ocuparan estos espacios. Tiempo después, decidió dedicarse de lleno a la escritura de sus propios ensayos y guiones. No me gusta mi cuello, fue la primera colección de ensayos que escribió y se convirtió en uno de los libros más vendidos de ficción según el New York Times en 2006, seguido por No me acuerdo de nada (2010). Casi dos décadas después de su publicación, sus textos...