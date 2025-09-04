Ibagué, la capital colombiana de la herencia musical

El Ibagué Festival tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre de 2025, con una programación que incluye formación académica y conciertos. Foto: Ibagué Festival y Fundación Salvi

Dicen en el Tolima que allí se prepara el mejor tamal y la mejor lechona. Que es una tierra fértil porque goza de pisos térmicos que permiten sentir desde el frío seco de las madrugadas, capaz de entumecer los huesos, hasta el sol más abrasador. También, que la caña abraza sus raíces y que, como una regla no escrita, cada niño tolimense se cruza desde temprano con un instrumento musical que puede acompañarlo toda la vida.

Allí, en el ombligo de Colombia, está Ibagué. La ciudad fue bautizada en 1886 como la “Capital musical de Colombia”,...