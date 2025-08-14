No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ibagué se convertirá en un epicentro de formación musical con Art House Experience

En Ibagué, la capital musical de Colombia, varios jóvenes talentos vivirán cuatro días intensivos de formación en The Art House Experience, un programa que conecta técnica, creatividad y visión profesional. Dirigido por Julio Reyes Copello, el proyecto ofrecerá mentoría con el objetivo de preparar músicos conscientes de su identidad.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
14 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Julio Reyes Copello, director de The Art House Academy.
Julio Reyes Copello, director de The Art House Academy.
Foto: Cortesía Fundación S

Detrás de cada gran canción, detrás de cada interpretación que logra conmover, existe lo que podría ser un hilo invisible que conecta talento, técnica y visión. Ese hilo es, a menudo, la guía de quienes han aprendido a escuchar más allá de las notas.

En el marco del Ibagué Festival 2025, esa labor tomará forma en The Art House Experience, un programa que, durante cuatro días, reunirá a 32 músicos seleccionados para recibir formación intensiva con algunos de los profesionales más influyentes del sonido, la composición y la interpretación...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más

