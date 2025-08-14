Ibagué se convertirá en un epicentro de formación musical con Art House Experience

Julio Reyes Copello, director de The Art House Academy.
Foto: Cortesía Fundación S
Detrás de cada gran canción, detrás de cada interpretación que logra conmover, existe lo que podría ser un hilo invisible que conecta talento, técnica y visión. Ese hilo es, a menudo, la guía de quienes han aprendido a escuchar más allá de las notas.
En el marco del Ibagué Festival 2025, esa labor tomará forma en The Art House Experience, un programa que, durante cuatro días, reunirá a 32 músicos seleccionados para recibir formación intensiva con algunos de los profesionales más influyentes del sonido, la composición y la interpretación...
Por Samuel Sosa Velandia
Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
