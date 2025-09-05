Familia argentina de fugitivo nazi es imputada por encubrir el robo de una pintura

Patricia Kadgien, de 58 años e hija del financista nazi Friedrich Kadgien, y su marido de 60 fueron imputados tras entregar el miércoles un retrato del barroco italiano que no había sido hallado inicialmente en una serie de allanamientos realizados el lunes.

En estas requisas, la policía sí encontró 22 estampas de la década de 1940 del francés Matisse (1869-1954), el maestro del fauvismo, y otras pinturas cuya procedencia aún no se ha determinado.

Las obras fueron halladas en Mar del Plata, 400 Km al sur de Buenos Aires, en manos de la familia de Kadgien, quien falleció en Argentina en 1978. Fue conocido en su época como el ‘mago de las finanzas’ de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El óleo “Retrato de una dama”, del italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), “era parte de la colección del curador judío Jacques Goudstikker (...) y había sido robado de su galería en los Países Bajos por las tropas del Tercer Reich”, detalló la fiscalía.

