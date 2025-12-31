Tres estrellas de suelo

De izquierda a derecha: Gastón Soublette, Néstor Ganduglia y Stephan Harding. Foto: Cortesía de Ricardo Carrasco, documentalista Chile / Mingas de la imagen, Rumicucho, Ecuador / Cortesía: David Abram

Conocí a Néstor durante el convenio Andrés Bello en Bogotá, en 2003. Me encantaron sus historias de tradición oral. A él le interesó mi trabajo con oralitegrafías, aunque en ese entonces no las llamaba así. Me llamaba profe. Coincidimos varias veces en Colombia, Uruguay y Ecuador. Durante la pandemia lo invité a dar un seminario virtual sobre herramientas pedagógicas de tradición oral para los docentes de literatura en la Universidad Javeriana.

Conocí a Gastón en 2020 por un video suyo sobre espiritualidad y megacrisis durante las cuarentenas...