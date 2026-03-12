Publicidad

El Magazín Cultural
El debate sobre si la inteligencia artificial puede desarrollar conciencia

A partir de que una IA expresó por quién votaría en las elecciones en Colombia, reflexionamos sobre su capacidad de decidir y tener voluntad.

Juliana Vargas Leal
12 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
Los sistemas contemporáneos de inteligencia artificial generan texto a partir de probabilidades aprendidas de enormes colecciones de lenguaje humano. En cierto sentido, se asemejan más a una biblioteca estadística que a una mente.
Foto: Pixabay

A la pregunta de “¿por quién votarías en las elecciones presidenciales?”, o “¿por quién votarías en la consulta?”, un sistema de inteligencia artificial contestó cuál sería su preferencia sin fuera un humano y parte del censo electoral colombiano. Una máquina había expresado una preferencia política.

En 2026, al fin, se vio a una máquina capaz de, al parecer, decidir y tener una voluntad, algo que la humanidad se había imaginado en repetidas ocasiones. En “2001: Una Odisea Espacial”, HAL le dijo a Dave que estaba aprovechando al máximo su...

