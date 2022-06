Irak sentenció a prisión a un turista británico por tomar piezas arqueológicas

Eridu es considerada una de las ciudades más antiguas del sur Mesopotamia. Foto: Wikimedia Commons: Thais Gilo

El caso que ha atraído atención mediática en los últimos meses continúa dando de qué hablar, pues el abogado de Fitton afirmó que apelarían la decisión de la corte. El hombre de 66 años, oriundo de Bath, fue hallado culpable de saqueo y fue condenado bajo la ley de la era de Sadam Hussein.

Esta fue adoptada en el año 2002 y la pena máxima para el crimen, reconocido por esta ley como “tomar o intentar sacar intencionalmente de Irak una antigüedad”, es la muerte. Sin embargo, el tribunal disminuyó la sentencia del británico a razón de su edad, junto a Fitton un ciudadano alemán también fue arrestado bajo estos mismos cargos.

El británico se encontraba en un viaje organizado de arqueología en el que visitó el sitio sumerio de Eridu, de allí tomó una docena de fragmentos de cerámica. Este sitio arqueológico, que aun no ha sido excavado, era el lugar donde se encontraba una ciudad del antiguo reino de Mesopotamia

Fitton guardó las piezas como souvenir de su viaje y aseguró desconocer que estaba rompiendo la ley. El británico fue arrestado el 20 de marzo y permanece detenido en Baghdad desde entonces. El abogado de Fitton, Thair Soud, dijo a The Guardian que apelaría la decisión de inmediato. “La decisión del tribunal no fue adecuada por dos razones. La primera es porque no aplicó la ley [correctamente], y la segunda por la severidad de la pena. Mi cliente no merece este castigo. Las antigüedades que se encontraron con él eran piedras y pedazos de cerámica rota que no tenían valor material, ni arqueológico”.

Según Artnet News la casa de Fitton estaba llena de recuerdos de diferentes viajes y, de acuerdo con su recuento, el guía les había asegurado que no habría problema en tomar fragmentos de Eridu. Su guía, un hombre de 85 años, fue obligado a permanecer en el país y declarar en el caso, pero falleció en un hospital de la ciudad semanas después.

Hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido se ha negado a intervenir, alegando que no pueden interferir en procesos judiciales de otros países a pesar de las repetidas solicitudes de ayuda por parte de la familia de Fitton. El yerno del hombre británico dijo a la BBC que “para un hombre de la edad de Jim, 15 años en una prisión iraquí equivale a una sentencia de muerte”.