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Isabel Allende: “He sido extranjera toda mi vida, y eso me hizo escritora”

En entrevista exclusiva para El Espectador, la escritora chilena habló sobre “La palabra mágica”, su más reciente libro, en el que deja reflexiones sobre su oficio en más de 40 años y da consejos a quienes quieren emprender el camino de la escritura y la literatura.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
28 de marzo de 2026 - 09:11 p. m.
Isabel Allende recibió en 2010 el Premio Nacional de Literatura de Chile.
Isabel Allende recibió en 2010 el Premio Nacional de Literatura de Chile.
Foto: EFE - EFE

Cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con las personas que admiramos, sin importar su oficio, queremos saber los secretos o las claves que hay detrás de su historia y de sus logros. Siempre hay una curiosidad que nos obliga a querer entender la carpintería que hay tras una obra: la rutina, la disciplina, los retos, las dificultades, lo que impulsa a alguien a hacer lo que hace y el método que permite que eso sea posible.

Isabel Allende ahora les ofrece esta posibilidad a sus lectores con la publicación de “La palabra mágica”, un libro...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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