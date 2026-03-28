Isabel Allende: “He sido extranjera toda mi vida, y eso me hizo escritora”

Isabel Allende recibió en 2010 el Premio Nacional de Literatura de Chile. Foto: EFE - EFE

Cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con las personas que admiramos, sin importar su oficio, queremos saber los secretos o las claves que hay detrás de su historia y de sus logros. Siempre hay una curiosidad que nos obliga a querer entender la carpintería que hay tras una obra: la rutina, la disciplina, los retos, las dificultades, lo que impulsa a alguien a hacer lo que hace y el método que permite que eso sea posible.

Isabel Allende ahora les ofrece esta posibilidad a sus lectores con la publicación de “La palabra mágica”, un libro...