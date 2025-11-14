Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Isabel Botero: “La envidia hace emerger también lo que deseamos”

Entrevista con Isabel Botero, autora del libro La envidia (Planeta), historia que sitúa a Boyacá en la literatura colombiana.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
14 de noviembre de 2025 - 06:02 p. m.
Isabel Botero, autora de libros como Vine a buscar el desierto y Edificio Wolf.
Isabel Botero, autora de libros como Vine a buscar el desierto y Edificio Wolf.
Foto: Archivo Particular

A Boyacá, al menos en los últimos años, la habíamos visto retratada y narrada en las crónicas de los ciclistas colombianos. En esas montañas y en esa altura se han contado y han surgido varios de los llamados escarabajos que han dejado el nombre de Colombia en los puertos más altos del deporte de las bielas. En la literatura, resulta interesante y puede ser un motivo de celebración que aparezca un libro como el que escribió Isabel Botero, que nos sitúa en los paisajes de este departamento y que cuenta cómo es la vida lejos de los afanes de...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Isabel Botero

Editorial Planeta

Boyacá

PremiumEE

Literatura

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.