Iván Argote, el artista colombiano detrás de “DIGNIDAD”, la escultura que rodó por Chicago

Iván Argote, artista colombiano, frente a su obra "DIGNIDAD".
Foto: Diana Solís
El pasado domingo 14 de junio, un camión que llevaba una escultura de 15 metros con la palabra “DIGNIDAD” se parqueó frente a un centro de detención de migrantes en Estados Unidos. La pieza fue creada por el artista colombiano Iván Argote para el proyecto del Floating Museum y rodó por Chicago como parte del Desfile del Día del Pueblo Puertorriqueño del 13 de junio.
Acompañada por ciudadanos vestidos de blanco, músicos, banderas ondeantes de Puerto Rico y mujeres con faldas coloridas, la instalación móvil de arte público se paseó por el...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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