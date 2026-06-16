Iván Argote, el artista colombiano detrás de “DIGNIDAD”, la escultura que rodó por Chicago

Iván Argote, artista colombiano, frente a su obra "DIGNIDAD". Foto: Diana Solís

El pasado domingo 14 de junio, un camión que llevaba una escultura de 15 metros con la palabra “DIGNIDAD” se parqueó frente a un centro de detención de migrantes en Estados Unidos. La pieza fue creada por el artista colombiano Iván Argote para el proyecto del Floating Museum y rodó por Chicago como parte del Desfile del Día del Pueblo Puertorriqueño del 13 de junio.

Acompañada por ciudadanos vestidos de blanco, músicos, banderas ondeantes de Puerto Rico y mujeres con faldas coloridas, la instalación móvil de arte público se paseó por el...