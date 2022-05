Ivanna Velilla: Cali, la ciudad deportiva de Latinoamérica

Ivanna Velilla, atleta y economista. / Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022 Foto: Cortesía

¿Qué puede significar para Cali volver a ser la sede de un Mundial de Atletismo?

Para Cali, el Mundial de Atletismo Sub-20 es un evento histórico. Cali es la única ciudad de Latinoamérica apta para realizar un Mundial de Atletismo, por las instalaciones que tiene. Para poder realizar el mundial se necesita un estadio, que es el Pascual Guerrero, y muy cerca una pista donde se puedan realizar los calentamientos de lanzamiento y los de pista. Esto le abre las puertas también a Cali para un mundial de mayores y también va a ser el evento más grande en la historia de Colombia. En 2015, cuando Cali también fue la sede del Mundial Sub-18, hubo 154 países y, hoy, ya tenemos 155 países inscritos. Esperamos llegar a 175, nunca se habían visto 175 países reunidos en un mismo escenario. Entonces es una gran oportunidad porque no solamente va a ser nombrado el evento más grande, sino que también deja un gran legado económico, estructural y social para la ciudad.

¿Cuáles fueron los principales retos para adecuar la ciudad para el mundial?

Afortunadamente, nosotros ya tenemos la experiencia de que el Pascual Guerrero fuese un estadio apto para mundiales. Hay algunas cositas que hay que modificar, por ejemplo a los escenarios de salto se les debe hacer otra corredera, se deben poner algunas tribunas, pero los cambios no son mayor cosa. El reto más grande es la modificación de toda la pista del Pedro Grajales, el estadio de calentamiento. Es uno de los retos más grandes, sobre todo por el tiempo, porque en este momento se encuentra en construcción y estará listo para el 15 de julio.

¿Encontraron alguna dificultad, teniendo en cuenta que la Copa América femenina también se realizará en Cali por esos mismos días?

Cali en este momento se está convirtiendo en la ciudad deportiva de Latinoamérica, ya ha sido mencionada muchísimas veces así y se ve por el ambiente, por la cantidad de eventos deportivos que se realizan. Lo que acordamos es que se va a dividir el Pascual Guerrero entre la Copa América y el mundial. Diez días antes del evento, nos entregan el estadio listo para comenzar a hacer todos los ajustes del mundial. Entonces, nos alegra mucho que Cali siga fomentando el deporte en todas sus maneras.

¿Qué resultados esperan del mundial?

Como organización, queremos que el estadio esté lleno, queremos que las personas vayan y vean lo hermoso que es el atletismo, el alto nivel de competencia que se ve. Vamos a tener 175 países reunidos, más de 1.500 atletas de muy alto nivel. Todos estos atletas que vienen a participar a Cali están preparándose para París 2024 y queremos ver récords mundiales. Para darte una idea en calidad, en Cali 2015 fue el primer estrellato de Anthony Zambrano, cuando pasó a la final de los 400 metros.

¿Cómo comenzó su carrera en el atletismo?

En mi colegio había equipo de atletismo y me llevaban a todas las competencias. Irónicamente, porque soy muy bajita, me iba muy bien en salto alto y largo. Me encantaba hacerlo y comencé a enamorarme. Un año, decidí ir a la pista de atletismo de Bogotá en el Parque Salitre, me recibieron para velocidad y tuve la oportunidad de conocer el atletismo desde el mundo profesional, donde pude participar en competencias de 200 y 400 metros y relevos, y fui campeona distrital de 4 x 100. Es un deporte que me ha abierto las puertas para muchísimas oportunidades en mi vida. Cuando me retiré, porque tomé la decisión de estudiar y no podía ser doble jornada con atletismo, decidí realizar una página que se llama @atletismocolombia, la cual comenzó a crecer muchísimo y se volvió fuente importante de información del atletismo en el país, y eso me ha permitido conocer a los atletas más destacados de Colombia.