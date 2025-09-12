“Crecí en barrios donde la sabiduría no estaba en los libros sino en la tienda”: J. J. Junieles

John Jairo Junieles afirmó ya estar trabajando en su tercera novela, mientras que explora otros géneros literarios como el cuento y la poesía. Foto: Milagro Espinosa

Barrio Bomba, la segunda novela de John Jairo Junieles, despliega un universo de voces y personajes que habitan un barrio ficticio donde lo cotidiano se entrelaza con lo insólito. Centrada en la familia Bonanza y sus vecinos, la obra retrata un vecindario marcado por la precariedad y la imaginación, al ritmo de la salsa, el bolero y el vallenato. A través de frases que recogen la sabiduría popular del Caribe colombiano, Junieles, descrito por el escritor Paul Brito como autor de una “fiesta verbal”, tejió un relato donde cada calle...