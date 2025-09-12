“Crecí en barrios donde la sabiduría no estaba en los libros sino en la tienda”: J. J. Junieles

John Jairo Junieles afirmó ya estar trabajando en su tercera novela, mientras que explora otros géneros literarios como el cuento y la poesía.
Foto: Milagro Espinosa
Barrio Bomba, la segunda novela de John Jairo Junieles, despliega un universo de voces y personajes que habitan un barrio ficticio donde lo cotidiano se entrelaza con lo insólito. Centrada en la familia Bonanza y sus vecinos, la obra retrata un vecindario marcado por la precariedad y la imaginación, al ritmo de la salsa, el bolero y el vallenato. A través de frases que recogen la sabiduría popular del Caribe colombiano, Junieles, descrito por el escritor Paul Brito como autor de una “fiesta verbal”, tejió un relato donde cada calle...
Por Juan Sebastián Lozano Mendoza
