J. R. R. Tolkien y sus secretos de los cuentos de hadas. Hoy es su Día Internacional

El Día de Tolkien es un evento anual promovido por The Tolkien Society desde 2003, el cual tiene como finalidad divulgar con fines educativos las novelas clásicas de fantasía escritas por John Ronald Reuel Tolkien, conocido como J. R. R. Tolkien. Fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico. Nació el 3 de enero de 1892 y murió el 2 de septiembre de 1973. Foto: Agencia AFP

Sobre el cuento de hadas

Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario se me puede tildar, porque, aunque he sido un aficionado a tales cuentos desde que aprendí a leer y en ocasiones les he dedicado mis lucubraciones, no los he estudiado, en cambio, como profesional.

Apenas si en esa tierra he sido algo más que un explorador sin rumbo (o un intruso), lleno de asombro, pero...