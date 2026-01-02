Jacques-Louis David, el bicentenario de la brocha del neoclasicismo francés

La obra "La coronación de Napoleón" fue completada por Jacques-Louis David en 1807, luego de ser comisionada por el emperador en 1804. Foto: Cortesía

Nacionalismo, drama, tensión, escenas históricas y mitológicas son algunas de las características del estilo neoclásico en el arte. Jacques-Louis David fue uno de los artistas que se destacó en este movimiento y produjo lienzos de gran formato que hoy son reconocibles a nivel mundial.

Con escenas como “El juramento de los Horacios”, “La coronación de Napoleón”, “La muerte de Sócrates”, “La intervención de las mujeres sabinas” y “La muerte de Marat”, entre muchas otras, se convirtió en uno de los artistas más cotizados del siglo XVIII y XIX.

Sus...