El Magazín Cultural
Jacques-Louis David, el bicentenario de la brocha del neoclasicismo francés

El pintor francés Jacques-Louis David ha sido homenajeado durante la conmemoración de los 200 años de su muerte. Fue uno de los exponentes del neoclasicismo, con obras como “La coronación de Napoleón”, y su nombre se asocia con la pintura académica.

Andrea Jaramillo Caro
02 de enero de 2026 - 10:39 p. m.
La obra "La coronación de Napoleón" fue completada por Jacques-Louis David en 1807, luego de ser comisionada por el emperador en 1804.
Nacionalismo, drama, tensión, escenas históricas y mitológicas son algunas de las características del estilo neoclásico en el arte. Jacques-Louis David fue uno de los artistas que se destacó en este movimiento y produjo lienzos de gran formato que hoy son reconocibles a nivel mundial.

Con escenas como “El juramento de los Horacios”, “La coronación de Napoleón”, “La muerte de Sócrates”, “La intervención de las mujeres sabinas” y “La muerte de Marat”, entre muchas otras, se convirtió en uno de los artistas más cotizados del siglo XVIII y XIX.

Sus...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
