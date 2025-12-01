James Baldwin: raza, identidad y justicia (Plumas transgresoras)

James Baldwin fue un escritor universal, cuya pluma no se limitó a lo afroamericano sino también a los temas sociológicos que afectan las sociedades mundiales. Foto: Sjakkelien Vollebregt

«La vida es trágica, simplemente porque la tierra gira y sale el sol inexorablemente y fija, y un día, para cada uno de nosotros, el sol pasará a la última, la última vez».

La habitación de Giovanni

La voz de James Baldwin resuena a la hora de pensar las cuestiones raciales, de cultura, de identidad de género y de justicia social. Escribió novelas, ensayos, discursos y obras de teatro. Se convirtió en activista y una figura pública en la lucha de los derechos civiles. De su obra literaria se desprende un llamado urgente a la...