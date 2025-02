James Joyce: pionero del monólogo interior (Plumas transgresoras)

James Joyce (1882-1941) es reconocido como uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. Foto: Getty Images

“¡Oh gran cosa! Si eso es todo el daño que hicimos en este valle de lágrimas Dios sabe que no es tanto no lo hace todo el mundo solo que lo ocultan yo supongo que una mujer está aquí para eso si no Él no nos habría hecho como Él nos hizo tan atractivos para los hombres”. Ulises.

En la publicación de nuestro especial “Historia de la literatura”, de la Jácara literaria (jueves 11 de agosto de 2022), ya nos habíamos referido al cuento “Los muertos”, del afamado escritor irlandés. Ahora me refiero a él específicamente porque considero que, además...