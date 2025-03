“La vida es una lucha, por eso escribo realismo sucio”: Javier Castellanos

Javier Castellanos ha publicado otros libros como “Esquizofrenia” y “Vasectomía”. Foto: Cortesía

Javier Castellanos es un escritor bogotano muy particular en el contexto de la literatura colombiana. Su origen es obrero; el género que explora es el realismo sucio, es un hijo de Charles Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez en el altiplano; se identifica con el punk, su narrativa es ágil e incorrecta como la de este estilo musical. Se podría decir entonces que es un escritor salvaje, rabioso y urbano, no relacionado con la academia, pero no es así, también es un lector juicioso de clásicos. En lo suyo está presente Cervantes y Unamuno, y su...