Javier Cercas: “La historia de Bergoglio es, probablemente, la historia de todos”

Javier Cercas, autor de “El loco de Dios en el fin del mundo”, habló de su libro y de los principios que representó el primer papa Latinoamericano en el Vaticano. Foto: Terumoto Fukuda

¿Cómo logró usted viajar con el papa Francisco a Mongolia?

El origen del libro es curioso… bueno, no es curioso, es insólito, porque nunca había ocurrido lo que ocurrió. El origen del libro tuvo lugar, digamos, hace casi dos años, en el Salón del Libro de Turín. Esto lo cuento en el propio libro. El Salón del Libro de Turín es como la Filbo de Italia, ¿verdad? Yo estaba firmando libros después de un evento, y mi editora me dijo: “Mira, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo”. Naturalmente, me extrañé. Bueno, acabé de...