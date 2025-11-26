Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

J. D. Salinger: sensibilidad y escepticismo (Plumas transgresoras)

Su novela “El guardián entre el centeno” lo convirtió en una de las voces más influyentes de las letras estadounidenses del siglo XX. Sin embargo, este fue un título que él siempre rechazó.

Mónica Acebedo
26 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
J. D. Salinger comenzó su carrera literaria en la década de los 40, escribiendo para revistas como "Collier's", "Esquire" y "The New Yorker".
J. D. Salinger comenzó su carrera literaria en la década de los 40, escribiendo para revistas como "Collier's", "Esquire" y "The New Yorker".
Foto: Robert Vickrey / Time Inc.

«Lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella».

“El guardián entre el centeno”

Vínculos relacionados

Carson McCullers: entre la crudeza y la ternura del desamparo
Elsa Morante: entre el inconformismo y el compromiso social (Plumas transgresoras)
Boris Pasternak: entre la creación artística y la opresión política | Plumas transgresoras

Holden Caulfield, el protagonista de la novela más conocida del J.D. Salinger, “El guardián entre el centeno” (1951), se convirtió en el símbolo de la juventud de la post guerra. Salinger fue una de las plumas más transgresoras de la literatura estadounidense del siglo XX por crear ese personaje adolescente que rechazó y criticó las...

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

J. D. Salinger

El guardián entre el centeno

Literatura

Plumas transgresoras

La jácara literaria

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.