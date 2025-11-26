J. D. Salinger: sensibilidad y escepticismo (Plumas transgresoras)

J. D. Salinger comenzó su carrera literaria en la década de los 40, escribiendo para revistas como "Collier's", "Esquire" y "The New Yorker". Foto: Robert Vickrey / Time Inc.

«Lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella».

“El guardián entre el centeno”

Holden Caulfield, el protagonista de la novela más conocida del J.D. Salinger, “El guardián entre el centeno” (1951), se convirtió en el símbolo de la juventud de la post guerra. Salinger fue una de las plumas más transgresoras de la literatura estadounidense del siglo XX por crear ese personaje adolescente que rechazó y criticó las...