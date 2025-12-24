Logo El Espectador
Una biografía de Dios

Jesús no sale a la vida pública hasta los treinta años porque era la edad establecida para ser rabí. antes, aprendió a ser hombre: a trabajar, sufrir y amar.

24 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
El filólogo Reenán cree que Jesús tuvo una infancia común y corriente en Nazaret.
Foto: EFE

Cae la tarde de un invierno moderado en Palestina. Aún los nardos aroman los caminos. En los que conducen a Belén hay bastante movimiento. A pie, en mulas y en carretas avanzan las familias de la tribu de David. Algunas acampan para reponer fuerzas y esperar el alba. Los hombres levantan las tiendas. Las mujeres preparan los lechos y las vituallas: higos secos, pan ázimo, dátiles y el vino rojo de los lagares del Jordán. Los mayores cuentan a los jóvenes la historia de la tribu, la azarosa peregrinación de Mesopotamia a Canaán, a Egipto, a...

Julio César Londoño

Por Julio César Londoño

Guillermo Arias(79110)Hace 2 minutos
Muchos y muy buenos ejercicios de imaginación para escudriñar lo q pudo haber pasado en esos 30 años de misterioso silencio. Tal vez así haya sido expresamente decidido para permitir toda clase de elucubraciones interesantes al respecto, como las aqui mencionadas. Gracias y una feliz Navidad
