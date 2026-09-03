Jineth Bedoya recibió el Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis 2026 a la Trayectoria

Jineth Bedoya, editora de Género de El Tiempo, con el galardón del Premio de Periodismo Silvia Galvis a la trayectoria. Ella también ha recibido el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano y el Premio Pluma de Oro de la Libertad de Prensa, ambos recibidos en 2020; el Premio Anne Klein, en 2018; el Premio Fleischaker/Greene al coraje en el periodismo internacional, en 2017; el reconocimiento como Personalidad Iberoamericana del Año, en 2016, y el Premio a la Valentía en el Periodismo, recibido en 2001. Foto: Cortesía de la UNAB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el auditorio del Centro de Convenciones Neomundo, durante la vigésima cuarta edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, se realizó la entrega del Premio Nacional de PEriodismo Silvia Galvis, que en 2026 exaltó la trayectoria profesional de Jineth Bedoya, editora de género del diario El Tiempo.

Entre 78 postulados de Bolívar, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Caldas, Norte de Santander, Valle del Cauca, La Guajira y Santander, se eligieron a los ganadores de este certamen. Los trabajos puestos a consideración participaron en tres categorías: Periodismo joven, Periodismo regional y Periodismo de opinión. El jurado fue integrado por Nelson Fredy Padilla, editor de El Espectador y ganador del Premio Nacional a la Trayectoria 2025 (lea su discurso en memoria de Silvia Galvis); Ana María Ferrer Arroyo, coordinadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caribe, y Dora Montero, presidenta de Consejo de Redacción.

“Silvia Galvis escribió para incomodar al poder y para poner en palabras lo que otros prefieren callar. Recordarla cada año tiene un propósito concreto y sostener el periodismo que ella hizo, el que investiga, contrasta, desconfía del boletín oficial y deficiente el interés público aunque salga caro”, dijo Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la UNAB.

Los ganadores del Premio Silvia Galvis 2026 fueron:

Trayectoria: la ganadora fue la periodista Jineth Bedoya Lima.

Periodismo Joven: Maestro Laguna: Memorias vivas de Santander, por Karen Dayann Mejía Mancilla, Luna Fernanda Zárate Calderón y Paula Nathalia Salas Rodríguez, de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI).

Periodismo regional: Cuidar el bosque para no matar por la piel, por José Ignacio Estupiñán Martínez, publicado en Baudó Agencia Pública.

Periodismo de Opinión: La paradoja del petróleo: ¿progreso o espejismo?, escrito por Daniel Jesús Barba Llanes.

Por decisión unánime de la terna del jurado, se eligió como ganadora de la categoría de Periodismo de Trayectoria a la periodista Jineth Bedoya Lima, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género, que, además, se ha dedicado, mediante la campaña “No es hora de callar”, a movilizar a las supervivientes para que denuncien los delitos. Ella fue periodista del diario El Espectador y actualmente es subdirectora del diario El Tiempo.

“Para mí es un honor estar acá y recibir este reconocimiento con el nombre de una mujer que admiro profundamente y que a muchas de nosotras nos ha inspirado. Se cumplirán 17 años de su fallecimiento. El país y la historia tienen una deuda con ella porque su trabajo fue una constante reivindicación de las mujeres que han encontrado en la investigación una forma genuina de transformar realidades a través del periodismo”, dijo en su discurso Jineth Bedoya Lima

El Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis fue creado por el programa de Comunicación Social de la Universidad UNAB con el fin de perpetuar el ahínco y disciplina de la periodista santandereana, politóloga y escritora, columnista de El Espectador, cuyas líneas siempre fueron decisivas en la representación de una realidad que narraba con templanza, actitud crítica y honestidad.