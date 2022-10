Joaquín María de Arístegui: “Colombia y España pueden hacer grandes cosas juntos”

Joaquín María de Arístegui Laborde comenzó su carrera diplomática en 1992. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Fiesta Nacional de España se conmemora con motivo del descubrimiento de América. ¿Cómo se ha transformado esta fecha a lo largo de estos años?

La Fiesta Nacional de España evidentemente tiene una conexión con la parte americana de nuestra historia española, porque fue el momento en que los españoles llegaron a América e iniciaron esa etapa de historia común, pero más allá de que esa sea la definición que se adopta, y que está vigente en la Constitución española actual, lo cierto es que la fecha ha evolucionado: ahora conmemoramos el nuevo proyecto social y ciudadano de nuestra nación moderna, con un guiño hacia nuestra doble identidad europea, americana y mediterránea, desde una perspectiva más avanzada. Quedaron atrás esos planteamientos más identitarios y étnicos. Recuerdo de niño cuando se celebraba el famoso Día de la Raza, pero hoy en día la sociedad española está completamente separada de ese concepto, incluso en Colombia el 12 de octubre coincide con el Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

¿Por qué es importante que el 12 de octubre se haya distanciado de ese concepto ligado a la raza?

La transformación obedece a la propia evolución de la sociedad española y americana. Creo que los iberoamericanos no se plantean esa conexión en los mismos términos de hace 40 o 50 años. Queda el afecto, el cariño, la cercanía, los intereses comunes, los lazos familiares, la afinidad y la empatía, pero en la actualidad esa realidad iberoamericana se percibe desde una perspectiva de anhelos o ilusiones compartidas como la paz, la prosperidad, niveles de democracia más efectivos y un idioma, que es uno de los fundamentos de algo más amplio, como lo es la cultura en español: el teatro, el cine, la música, etc.

Durante el 12 de octubre se realizan en España diferente actividades que involucran, incluso, a la monarquía…

En España este es un día festivo en el que nos concentramos en recordar quiénes somos y en la introspección sobre lo que queremos hacer, lo que tenemos por delante. Es verdad que son momentos de reflexión especiales, porque hemos pasado una coyuntura absolutamente excepcional por la pandemia. Aunque España está saliendo con mucho mérito y acierto de lo peor de ella, no ha dejado de tener una marca indeleble en personas, familias y en la comunidad en su conjunto. Uno de los elementos representativos y máximos es la figura de Su Majestad, porque es el jefe de estado. En la constitución se establece que la corona es el símbolo de unidad de España. De manera que para nosotros este no es solo un elemento simbólico, sino representativo de lo que es esa España actual: moderna, avanzada y solidaria.

¿Y qué actividades se desarrollarán desde la Embajada de España en Colombia para conmemorar esta fecha?

Nosotros vamos a recuperar la Fiesta Nacional este miércoles, después de tres años que han sido imposibles con una reunión de los españoles que estamos en Colombia. En Bogotá estaremos compartiendo presencialmente, y en la distancia, a través de redes sociales, nos integraremos con aquellos que se encuentran en otras ciudades y departamentos. Ese es el acto principal que tendremos en Colombia, y como digo, un acto señero porque es la primera vez que vamos a reabrir la residencia de la embajada y recuperar lo que tradicionalmente ha sido un momento especial en el calendario anual.

En la actualidad, ¿qué une a Colombia y España más allá del idioma?

Nos une un anhelo por mayor democracia, justicia social y prosperidad. También, un proyecto conjunto cultural, en el que nuestros dos países son grandes en esos pilares que mencionaba antes: la literatura, la música, las artes escénicas y visuales, entre otros. Nos une un cauce de relaciones comerciales e inversión de primer nivel: en la actualidad, España es el segundo inversor en Colombia, también somos unos de los principales socios del país. Nos une una relación en materia de seguridad. Colombia tiene una serie de problemas contra los que lucha; por ejemplo, el narcotráfico, y España es un actor en ese gran problema como país intermedio de distribución y demandante de esas sustancias prohibidas. Las luchas contra otros tráficos ilícitos y crimen organizado también nos unen, así como la cooperación; España aquí acompaña a Colombia para lo que necesite. (…) Son muchas cosas las que nos unen. Por debajo de todo eso está un legado común histórico, social y familiar de prácticamente medio milenio que debemos proteger, aunque ha habido sombras que debemos reconocer y analizar con naturalidad y madurez.

¿Las sombras que menciona están relacionadas con la época de la colonización?

A mí no me gusta hablar de la colonización, aunque comprendo que nado contra corriente. Me parece que la etapa española en América ha sido predominantemente de desarrollo, de aportaciones positivas, de facilitar que el territorio americano consiguiera una evolución acelerada que quizás permitiera mayor prosperidad. Un camino difícil, porque estamos hablando de cuando llegaron aquellos europeos a los pueblos originarios y se fusionaron, creo que esa es la gran virtud de esa etapa: el mestizaje. Hasta que eso ocurrió, pienso que fue una etapa muy complicada, épica y obviamente llena de sombras. ¿En qué proceso de encuentro o desencuentro no hay sombras? Creo que hay que reconocerlas y vivir con ellas, pero tengo claro que, a pesar de las sombras, el resultado de ese encuentro y legado común es una comunidad dinámica y diversa.

¿Cómo la Fiesta Nacional de España ayuda a fortalecer la integración con Colombia?

Pienso que esta fecha nos recuerda a los dos países que podemos juntos aportar muchas cosas. España es un país, como decía al principio, americano, europeo y mediterráneo. Por su parte, Colombia en un país latinoamericano fundamental, caribeño, bioceánico, que se proyecta hacia el Pacífico, en donde está el gran eje económico del siglo XXI. Y nos une, más que lo que nos separa, el océano Atlántico. Pienso que todo eso hace una mezcla muy exclusiva y difícil de encontrar. Eso en un mundo como el actual, en donde casi que todo lo que nos rodea son noticias inquietantes, con la contribución de España y Colombia, cada uno desde su ámbito nacional, bilateral y actores claves en sus regiones, nos proyecta juntos de una manera particularmente valiosa. Esta relación se puede proyectar desde el trabajo conjunto por la paz en Colombia, la lucha global contra la deforestación o la protección de los recursos naturales, etc. Considero que se abre un futuro de muchas oportunidades y de convergencia entre nuestros gobiernos y sociedades. Creo que Colombia y España pueden hacer grandes cosas juntos.