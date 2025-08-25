Jorge Luis Borges nos enseña los orígenes del tango

Jorge Luis Borges (izq.) junto a Edmundo Rivero y Astor Piazzolla. Borges es considerado uno de los mayores escritores de habla hispana. Fue poeta, cuentista y ensayista. Nació el 24 de agosto de 1899, en la capital de Argentina, y murió el 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza. Foto: Archivo Particular

¿Cómo era ese Buenos Aires de 1880? Mi madre ha cumplido 89 años, de suerte que algo recuerda de entonces. Yo conversé también con el doctor Adolfo Bioy, he hablado con mucha gente. Todos me dan una imagen análoga, que podría compendiarse diciendo que todo Buenos Aires era entonces barrio Sur. Y al decir barrio Sur estoy pensando, ante todo, en los alrededores del Parque Lezama, en lo que se llama San Telmo. Es decir, la ciudad era una ciudad dividida en manzanas. La mayoría de las casas, fuera de algunos palacetes en la avenida Alvear, eran...