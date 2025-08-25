No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Jorge Luis Borges nos enseña los orígenes del tango

Se conmemoró el natalicio del escritor argentino. Fragmento de uno de los ensayos del libro “Jorge Luis Borges. El tango. Cuatro conferencias” (sello editorial Lumen, 2016). La Buenos Aires de 1880 y las raíces gauchas.

Jorge Luis Borges * / Especial para El Espectador
25 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Jorge Luis Borges (izq.) junto a Edmundo Rivero y Astor Piazzolla. Borges es considerado uno de los mayores escritores de habla hispana. Fue poeta, cuentista y ensayista. Nació el 24 de agosto de 1899, en la capital de Argentina, y murió el 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza.
Foto: Archivo Particular

¿Cómo era ese Buenos Aires de 1880? Mi madre ha cumplido 89 años, de suerte que algo recuerda de entonces. Yo conversé también con el doctor Adolfo Bioy, he hablado con mucha gente. Todos me dan una imagen análoga, que podría compendiarse diciendo que todo Buenos Aires era entonces barrio Sur. Y al decir barrio Sur estoy pensando, ante todo, en los alrededores del Parque Lezama, en lo que se llama San Telmo. Es decir, la ciudad era una ciudad dividida en manzanas. La mayoría de las casas, fuera de algunos palacetes en la avenida Alvear, eran...

Por Jorge Luis Borges * / Especial para El Espectador

