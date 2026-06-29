Borges y sus precursores: un repaso por su faceta de lector

Jorge Luis Borges afirmó que “el hecho capital de su vida” fue contar con la biblioteca de su padre. Foto: Eder Rodríguez

Cada vez parecen más extraños y excepcionales los hogares que cuentan entre sus paredes con una biblioteca. Cuando las hay, mucho se puede decir de quien la posee, los libros que tiene y el orden en el que se encuentran. Sin embargo, lo que solemos pasar por alto es que más de lo que se puede decir de ella es lo que se puede hacer con ella, y los alcances que su presencia puede llegar a tener en quien convive con ella o quizás en ella.

Aunque no todos los que podemos llegar a tenerla podríamos llegar a ser grandes autores, pues incluso la...