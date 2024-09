Director del Festival de San Sebastián: Milei se está cargando la cultura en Argentina

El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, posa durante una entrevista en San Sebastián. Foto: EFE - Javi Colmenero

Rebordinos habla, en una entrevista, a una semana del comienzo de la 72 edición del certamen que se celebra en San Sebastián (norte de España), del respaldo que este año el Festival va a dar a la cinematografía argentina, a la que dedicará una jornada en la que, entre otras actividades, se proyectará la película ‘Traslados’, de Nicolás Gil Lavedra, sobre los llamados “vuelos de la muerte”.

"El cine argentino vive un momento muy problemático y queremos apoyarlo porque es un cine que notamos cerca, que es amigo y es el más importante de América Latina. Da la impresión de que hay un desmantelamiento de la cultura general. Cuando escuchas a sus ministros y a sus políticos, ves que no es un tema económico para nada, que es un desmantelamiento estructural", asegura.

Niega que las motivaciones del Festival de San Sebastián sean ideológicas. "Nosotros no entramos en quién gobierna en Argentina o deja de gobernar. Estamos apoyando al cine argentino porque hay un Gobierno que se lo está cargando directamente, y cualquiera que se mueva en la industria lo ve con claridad. De hecho, tiene enfrente a toda la industria, desde la más conservadora hasta la más radical", afirma.

"Y es una pena -lamenta- porque el cine argentino produce muchísimas películas interesantes y este año no se está produciendo prácticamente nada".

Si no cambian las cosas, cree que en Argentina quedará únicamente un cine comercial impulsado por grandes productores y plataformas. “El cine independiente, de producción media o pequeña, lo tendrá muy difícil. Aunque ojo, probablemente sobreviva porque está Uruguay, que ya empieza a coproducir las películas con los directores argentinos”, señala.

Recalca que Argentina "va a ir perdiendo su industria" y Uruguay "va a ir ganando el talento argentino". "Es de agradecer por parte de Uruguay, pero es realmente tremendo por parte de Argentina", añade Rebordinos, que recuerda que Ventana Sur, "el mercado más importante del audiovisual de América Latina", que se ha celebrado siempre en Buenos Aires, tendrá lugar este año en Montevideo -del 2 al 6 de diciembre-.

"¿Cómo un gobierno puede perder un evento como Ventana Sur? Es como si mañana decimos que vamos a hacer el Festival de San Sebastián en Tánger ¿Crees que el Gobierno español, fuera del signo que fuese, lo iba a permitir? No, defendería que siguiera en San Sebastián", subraya.

"Milei ha llegado con el voto de los ciudadanos, pero defiende a una dictadura asesina y se está cargando la cultura", enfatiza.

Rebordinos dejará el cargo tras la edición de 2026 y, según dijo, tiene ya en mente a quién propondrá al consejo de administración del certamen para que le releve, pero sea quien sea el elegido le gustaría que fuera presentado en público en 2025.

De esa manera, como a él mismo le ocurrió cuando sucedió a Mikel Olaciregui, contarán con todo un año para que esa persona sea su "sombra" y le acompañe "a todos los sitios".

"Desde que llegué al Festival fui pensando en preparar a gente para que pudiera relevarme porque creo que lo importante es que sea alguien de dentro. Voy a proponer a una persona que puede coger la dirección al día siguiente y no se va a notar nada. Se notará poco a poco porque impondrá su personalidad y su forma de entender el Festival, pero este va a funcionar exactamente igual, no va a haber ningún problema", afirma.

El responsable del certamen cumplirá 63 años el próximo día 22, en la tercera jornada de la 72 edición del Festival, que presenta una Sección Oficial en la que figuran películas de grandes directores como Costa-Gavras, Mike Leigh, François Ozon, Joshua Oppenheimer y Albert Serra.

Fuera de concurso, la Sección Oficial incluye 'Modi, Three Days on the Wing of Madness", sobre los últimos días de Modigliani vistos por la cámara de Johnny Depp.