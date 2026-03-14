La historia detrás de Juan Arredondo y el documental con el que fue nominado al Óscar

Juan Arredondo fue el productor del cortometraje "Armado con una cámara. La vida y muerte de Brent Renaud". Foto: HBO / Cortesía Juan Arredondo

Juan Arredondo aseguró que el fotógrafo estadounidense Eugene Richards fue quien le “dañó la cabeza”, es decir, que lo impulsó a entrar de lleno en el mundo de la fotografía. Su carrera no comenzó entre cámaras y lentes, sino entre batas y laboratorios. Tras haber estudiado química y mientras realizaba un doctorado en la misma área, el ahora fotoperiodista y documentalista compró una cámara Canon 20D.

Era 2009 y comenzó a ir a clases e instruirse en fotografía. Durante esas lecciones en Nueva York, mientras trabajaba en una farmacéutica,...