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La historia detrás de Juan Arredondo y el documental con el que fue nominado al Óscar

El fotoperiodista colombiano nominado a un Premio Óscar habló para El Espectador sobre su trayectoria y el trabajo con el que alcanzó la nominación.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
14 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Juan Arredondo fue el productor del cortometraje "Armado con una cámara. La vida y muerte de Brent Renaud".
Juan Arredondo fue el productor del cortometraje "Armado con una cámara. La vida y muerte de Brent Renaud".
Foto: HBO / Cortesía Juan Arredondo

Juan Arredondo aseguró que el fotógrafo estadounidense Eugene Richards fue quien le “dañó la cabeza”, es decir, que lo impulsó a entrar de lleno en el mundo de la fotografía. Su carrera no comenzó entre cámaras y lentes, sino entre batas y laboratorios. Tras haber estudiado química y mientras realizaba un doctorado en la misma área, el ahora fotoperiodista y documentalista compró una cámara Canon 20D.

Era 2009 y comenzó a ir a clases e instruirse en fotografía. Durante esas lecciones en Nueva York, mientras trabajaba en una farmacéutica,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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