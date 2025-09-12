Juan Calvino y el surgimiento del ‘Calvinismo’ (I)

Juan Calvino fue el autor del libro “Institución de la religión cristiana”, considerado uno de los más influyentes de la Reforma Protestante. Foto: Wikicommons

Habría que imaginarlo yendo de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia para solicitarle a los sacerdotes que le permitieran enterrar a su padre como “Dios manda”, y habría que suponer su dolor ante los reiterados rechazos: “No, señor, lo sentimos mucho, pero no podemos”, “Mi señor, es imposible, su señor padre fue excomulgado”. Habría, en fin, que esbozar la hipótesis de que una de las razones fundamentales por las que Juan Calvino se volvió protestante, y con los años, fundamentalista, fue porque no pudo darle cristiana sepultura a su...