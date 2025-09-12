No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Juan Calvino y el surgimiento del ‘Calvinismo’ (I)

Para algunos historiadores, las teorías de Juan Calvino y la manera en que logró cambiar la manera de vivir en Ginebra fueron esenciales para que se perfeccionara el capitalismo y se crearan los primeros estados-nación en la Europa de los siglos XVI y XVII.

Fernando Araújo Vélez
12 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Juan Calvino fue el autor del libro “Institución de la religión cristiana”, considerado uno de los más influyentes de la Reforma Protestante.
Foto: Wikicommons

Habría que imaginarlo yendo de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia para solicitarle a los sacerdotes que le permitieran enterrar a su padre como “Dios manda”, y habría que suponer su dolor ante los reiterados rechazos: “No, señor, lo sentimos mucho, pero no podemos”, “Mi señor, es imposible, su señor padre fue excomulgado”. Habría, en fin, que esbozar la hipótesis de que una de las razones fundamentales por las que Juan Calvino se volvió protestante, y con los años, fundamentalista, fue porque no pudo darle cristiana sepultura a su...

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios "La Prensa" y "El Tiempo", El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas "Cromos" y "Calle 22", aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.
