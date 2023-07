Juan David Correa renuncia a Planeta tras censura del libro “La costa nostra”

Este martes, el director literario de Planeta Juan David Correa anunció que abandonará su cargo a partir del 14 de julio y expresó que ante la acción de la editorial de no publicar el libro de Laura Ardila, decidió renunciar. Foto: Tomada de IG: @jdcucu

Dos años de investigación y escritura le tomaron a Laura Ardila Arrieta para construir el libro “La costa nostra”, una historia no oficial sobre la familia Char. Ya era un hecho que sería publicado por la editorial Planeta, y su autora ya tenía todo arreglado. Con el libro listo para imprimir, la editorial le dice que no, que ya no van a publicar su libro por temor a una demanda

“A fines de 2020, le presenté a Planeta una propuesta para publicar un libro sobre los Char de Barranquilla. En un documento de cinco páginas, detallé a esa editorial mi idea de contar la historia del clan político más poderoso de Colombia y sus contratistas aliados, y me presenté como la periodista que desde 2015 viene cubriendo desde terreno sus movidas”, escribió Ardila en su columna publicada en El Espectador, añadiendo que en 2021 firmó el contrato y siguió trabajando en el libro. Luego de confirmar que efectivamente había entrado a una fila de impresión, “La costa nostra” no vio la luz.

Censurar un libro lo único que logra es generar más atención sobre qué se quiere ocultar y más cuando el torpe intento tiene que ver con un trabajo periodístico de la calidad de @Laura_Ardila_A. El libro La Costa Nostra, saldrá más fuerte de todo esto y lo estaremos esperando. — Félix de Bedout (@fdbedout) July 9, 2023

¿La razón? un miedo que, según Laura Ardila, la editorial nunca manifestó: una supuesta demanda que podrían recibir por la publicación del libro. Su autora quedó con la incertidumbre de saber si Planeta recibió alguna presión por parte de alguien para censurar su investigación.

“Hago pública esta historia porque creo que no solo es lamentable, sino que es de absoluto interés público que una investigación periodística relevante no pueda ver la luz. Los ciudadanos pierden cuando no pueden acceder a la información. Considero, también, que es un mensaje duro que puede inhibir a otros colegas que estén pensando en proyectos similares para cubrir el poder”, escribió Laura.

Si querían censurar el libro "La Costa Nostra" de @Laura_Ardila_A, lograron todo lo contrario. Col entera lo leerá y la historia de los Char será texto de estudio en colegios y universidades. Los maestros de Col. deberían exigir esta lectura en la clase de historia de las mafias. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 10, 2023

“Ante la decisión corporativa de cancelar esta seria y sólida investigación periodística mis posibilidades y legitimidad han sido diezmadas. Un editor necesita, sin duda, el respaldo y la libertad para decidir cuáles conversaciones le propone a una sociedad y desde este momento en adelante, aquellas que me han interesado promover sobre el racismo, el género, la historia del país, el ensayo sociológico, la investigación periodística o el pensamiento crítico serán puestas en entredicho por muchos y muchas escritoras que se preguntarán si lo que propongo tendrá un buen puerto o naufragará antes de atracar en él”, afirmó Correa en un comunicado.

También explicó que esta decisión se debe a una línea de pensamiento que ha intentado observar a lo largo de su carrera profesional de 25 años en el sector periodístico, cultural y editorial. Dicha línea tiene que ver con procurar que los valores plurales, incluyentes y democráticos por los que aboga sean afines a su ámbito personal, familiar y social.

Tras dos años de investigación y escritura, cuando estaba listo para imprimir, Editorial Planeta decidió no publicar mi libro ‘La Costa Nostra’ (historia no oficial del clan Char).



Hago pública esta historia porque para mí el silencio no es una opción. https://t.co/fVV4xmcYSj — Laura Ardila Arrieta (@Laura_Ardila_A) July 9, 2023

Correa finalizó agradeciendo a sus colegas, y a la editorial por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos durante cinco años y medio, en los que publicó casi 500 títulos.

Por su parte, Editorial Planeta no se ha pronunciado ante los hechos.