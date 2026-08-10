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Juan de la Cosa y el primer mapa de un nuevo orden global (El teatro de la historia)

Compañero de Cristóbal Colón en sus primeros viajes, Juan de la Cosa diseñó en el año de 1500 el primer mapa del mundo en que aparece lo que puede ser América, un cuarto continente desconocido para los cristianos.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
10 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Mapamundi de Juan de la Cosa, 1500.
Mapamundi de Juan de la Cosa, 1500.
Foto: Museo Naval de Madrid

Juan de la Cosa hizo parte del primer viaje de Colón (1492-93) como maestre de la nave capitana, la Santa María. En 1493 volvió a zarpar en la segunda travesía del Almirante, quien entonces se refirió a su compañero como “maestro de hacer cartas”. En 1499 Alonso de Ojeda lo nombró Piloto Mayor de una expedición propia al Nuevo Mundo, en la que participó también Américo Vespucio. Partieron en mayo de 1499, recorrieron buena parte del mar Caribe recopilando datos geográficos que fueron definitivos para la manufactura del primer mapa del mundo...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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