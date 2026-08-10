Juan de la Cosa y el primer mapa de un nuevo orden global (El teatro de la historia)

Mapamundi de Juan de la Cosa, 1500. Foto: Museo Naval de Madrid

Juan de la Cosa hizo parte del primer viaje de Colón (1492-93) como maestre de la nave capitana, la Santa María. En 1493 volvió a zarpar en la segunda travesía del Almirante, quien entonces se refirió a su compañero como “maestro de hacer cartas”. En 1499 Alonso de Ojeda lo nombró Piloto Mayor de una expedición propia al Nuevo Mundo, en la que participó también Américo Vespucio. Partieron en mayo de 1499, recorrieron buena parte del mar Caribe recopilando datos geográficos que fueron definitivos para la manufactura del primer mapa del mundo...