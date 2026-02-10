Juan Esteban Constaín: “La de Roma es una historia mítica por excelencia”

Juan Esteban Constaín, escritor, columnista y también director del podcast “Calamares en su tinta”. Foto: Santiago Ramírez Marín

Un ensayo que no incluye la fe o la idea de Dios de Juan Esteban Constaín, pero sí su característico rigor para abordar la historia, revisarla y explorarla con lupa. “El hijo del hombre. Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo” es el nuevo libro del autor payanés, que empieza proclamando su amor por la capital italiana, que en su inicio y desenlace nos recuerda que somos mortales, y que a lo largo de sus más de 500 páginas nos ofrece un repaso por los mitos, relatos e ideas de un viejo mundo que dejó en sus leyes, principios y creencias...