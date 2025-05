Juan Esteban Constaín presenta su nuevo videopódcast “Instantes de la historia”

"Instantes de la historia" ya está disponible en todas las plataformas digitales de audio. Foto: Bumbox

En 1952 el escritor estadounidense Ray Bradbury publicó un cuento titulado “A sound of thunder” (El ruido de un trueno). Se trataba de la historia de un viajero del tiempo que por el solo hecho de haber pisado una mariposa, cambia para siempre el curso de la humanidad. Es un cuento que nos recuerda que cualquier instante, por fugaz que sea, tiene el poder de cambiar nuestras vidas para siempre.

Esta idea, lejos de estar confinada a la ficción, se ha confirmado en varias ocasiones a lo largo de la historia y son esos momentos los que explora el nuevo pódcast del historiador, novelista, columnista y escritor Juan Esteban Constaín “Instantes de la historia”.

En cada uno de los seis episodios de esta temporada se explora algún instante fugaz que haya cambiado (o que habría podido cambiar) la historia de los acontecimientos tal y como la conocemos. “Me parece que la historia está hecha de grandes procesos, como el curso de un río turbulento en el que está todo. Pero también me fascinan los instantes que la definen, esos golpes de azar, a veces, que pueden llegar a cambiarlo todo: el destino para siempre”, afirmó Constaín.

¿De qué trata “Instantes de la historia”?

Esta nueva propuesta de la casa productora Bumbox no se encierra en un momento específico de la historia. El primer capítulo, por ejemplo, cuenta la historia de una noche de 1819 en la que Hermógenes Daza, uno de los hombres de confianza del ejército de Simón Bolívar, casi lo atraviesa con su lanza tras no reconocerlo en la penumbra. De no ser porque el libertador le gritó oportunamente “¡No sea pendejo!“, la historia hoy podría haber sido otra.

Pero este videpódcast también nos transporta a episodios más recientes de nuestra historia, como la noche en la que Paul McCartney conoció a John Lennon en una fiesta a la que estuvo a punto de no asistir. ¿Tendríamos a los Beatles de no haber sido por ese encuentro fugaz? Sería imposible saberlo, pero sí se puede afirmar que esa noche cambió por completo la historia de la música.

La batalla de Waterloo, los viajes de Colón y hasta la Primera Guerra Mundial fueron acontecimientos que estuvieron marcados por estos instantes de historia y que Constaín narra en cada uno de los capítulos. Se trata de una búsqueda de esos momentos únicos e irrepetibles que marcaron para siempre el presente que habitamos.